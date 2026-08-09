Di Carlo hablará sobre River y Coudet en una semana decisiva para el club

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que durante la semana hablará públicamente sobre el presente del club, en un momento marcado por la crisis futbolística y por la cercanía de un compromiso determinante en la Copa Sudamericana. "En la semana vamos a hablar", expresó el máximo dirigente del Millonario al retirarse del estadio José Dellagiovanna, luego de la derrota por 1-0 ante Tigre.

La brevedad de la declaración adquiere una relevancia particular por el contexto en el que fue realizada. River atraviesa una serie de resultados negativos que profundizó el reclamo de sus hinchas y puso nuevamente bajo discusión la continuidad de Eduardo Coudet como entrenador.

La decisión de Di Carlo de hablar durante la semana genera expectativa, especialmente porque su postura se conocerá antes de que el equipo viaje a Colombia para afrontar un partido que puede tener una incidencia directa sobre el futuro inmediato del club.

Una racha que profundizó la crisis

La derrota frente a Tigre no fue un resultado aislado dentro del complejo presente que atraviesa River. El conjunto de Núñez perdió sus seis últimos partidos en competencias organizadas por AFA y, además, continúa sin sumar puntos ni convertir goles en el Torneo Clausura.

El encuentro ante Tigre volvió a exponer las dificultades del equipo. La única diferencia del partido llegó a partir de un gol de Nacho Russo, después de un error de Aníbal Moreno, una acción que terminó siendo determinante para la derrota del conjunto dirigido por Coudet.

El resultado incrementó el malestar de los hinchas y volvió a instalar con mayor fuerza los reclamos contra el entrenador. En ese escenario, la intervención pública del presidente adquiere un peso especial. Hasta el momento, Di Carlo había mantenido un perfil bajo frente a la crisis, sin realizar declaraciones públicas de la magnitud que ahora se espera.

Su anuncio de que hablará durante la semana abre interrogantes sobre la posición que asumirá la dirigencia frente al entrenador y sobre las medidas que podrían adoptarse para intentar modificar el rumbo deportivo.

Coudet, en el centro de la discusión

La continuidad de Eduardo Coudet aparece como uno de los principales puntos de atención en la previa del partido ante Independiente Santa Fe.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de alejarse de River si los resultados no comienzan a aparecer. En ese sentido, expresó: "Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River, al hincha, al club y a la dirigencia". Sus palabras introducen otro elemento de incertidumbre en una semana que estará marcada por la competencia internacional y por la necesidad del equipo de revertir una dinámica negativa.

La intención de Di Carlo sería sostener al entrenador y evitar una nueva salida del banco, aunque la situación deportiva genera dudas respecto de la continuidad de Coudet.

Por eso, la declaración anunciada por el presidente será observada especialmente en función del respaldo que pueda brindarle al técnico y de las posibles decisiones que la dirigencia evalúe para intentar cambiar el rumbo.

Santa Fe, el próximo desafío

La agenda inmediata coloca a River frente a un compromiso de enorme importancia. El equipo visitará el miércoles, desde las 21:30 de Argentina, a Independiente Santa Fe en Bogotá, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro aparece en un momento particularmente delicado porque la Sudamericana constituye la única competencia internacional en el horizonte de River, mientras que su situación en el torneo local es muy complicada. El partido de ida en Colombia será, por lo tanto, el primer gran desafío deportivo de una semana en la que también se espera la definición pública de la postura de Di Carlo.

El calendario inmediato contempla: