Valentín Perrone volvió al podio en Moto3 con una remontada en Silverstone

Valentín Perrone (Tech3) volvió a subirse al podio de Moto3 al finalizar tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone. El piloto argentino completó una carrera marcada por una progresión constante, después de haber comenzado desde una posición de privilegio y de tener que recuperar terreno durante buena parte de la competencia.

Perrone, nacido en Barcelona pero representante de Argentina, había conseguido la tercera posición de partida, aunque las primeras vueltas no se desarrollaron de acuerdo con esa ubicación inicial. El argentino cayó hasta el sexto lugar y quedó integrado durante buena parte de la prueba al pelotón perseguidor.

Desde allí comenzó una recuperación que fue tomando forma con el transcurso de las vueltas. Perrone consiguió mantenerse cerca de los pilotos que disputaban las posiciones de privilegio y sostuvo el ritmo necesario para continuar avanzando en la clasificación.

La definición llegó en el tramo final. El argentino logró primero avanzar hasta el quinto puesto y, durante las últimas vueltas, continuó recuperando posiciones hasta alcanzar nuevamente el podio. En el último giro consiguió avanzar al tercer lugar y cruzó la bandera a cuadros en esa posición.

David Almansa se quedó con la victoria

La carrera en Silverstone quedó en manos del español David Almansa, quien consiguió su segunda victoria de la temporada, después de haber ganado anteriormente en Tailandia.

Almansa encabezó la clasificación final, mientras que Álvaro Carpe terminó segundo. Perrone completó el podio, a 991 milésimas del ganador, en una definición que coronó su remontada luego de haber perdido posiciones en el inicio de la competencia. Detrás de los tres primeros finalizaron:

Adrián Fernández .

. Joel Esteban .

. Joel Kelso .

. Rico Salmela .

. Eddie O'Shea .

. Veda Pratama .

. Matteo Bertelle.

El resultado permitió que Perrone cerrara una competencia en la que debió avanzar progresivamente desde el sexto lugar hasta recuperar una de las posiciones de privilegio.

Un segundo podio en la temporada

El tercer puesto obtenido en Gran Bretaña representó para Perrone el segundo podio de la temporada. El argentino ya había finalizado tercero en Tailandia, por lo que volvió a ocupar una de las tres primeras posiciones en una fecha internacional de Moto3. La particularidad de su actuación en Silverstone estuvo precisamente en la manera en que llegó a ese resultado. Tras largar tercero y retroceder hasta la sexta posición en las primeras vueltas, el piloto del Tech3 permaneció durante buena parte de la prueba dentro del pelotón perseguidor.

Esa ubicación le permitió mantenerse en contacto con los pilotos que peleaban por los puestos de adelante. Sin embargo, el salto definitivo hacia el podio recién se produjo durante el tramo final, cuando pudo avanzar al quinto lugar y luego continuar con la recuperación.

En las últimas vueltas, Perrone encontró el espacio necesario para seguir escalando posiciones y alcanzó el tercer puesto en el último giro. De esa manera, logró completar el recorrido nuevamente entre los tres mejores de la categoría.

La ausencia de Máximo Quiles

El Gran Premio de Gran Bretaña también estuvo condicionado por la ausencia de Máximo Quiles, líder del campeonato. El piloto no pudo participar de la competencia después del fuerte accidente que sufrió durante la clasificación.

Quiles debió ser operado debido a una fractura en su clavícula derecha, situación que le impidió tomar parte de la carrera en Silverstone.

La ausencia del líder del campeonato fue uno de los elementos destacados de la competencia y se produjo luego del accidente registrado durante la jornada de clasificación.

Marco Morelli terminó 16°

El otro argentino que compite en Moto3, Marco Morelli, finalizó en el 16° puesto con la Honda del Aspar Team. Morelli había clasificado en la 14° posición, por lo que partió desde un lugar que le permitía buscar avanzar durante la competencia. Sin embargo, no logró progresar en la clasificación y terminó dos posiciones por debajo de su ubicación inicial.

El resultado significó además su peor posición de la temporada, luego de no conseguir avanzar durante la carrera disputada en Silverstone.