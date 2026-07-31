River ya conoce a su rival en los octavos de final: enfrentará a Independiente Santa Fe

Quedó definido el camino de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino enfrentará a Independiente Santa Fe, de Colombia, equipo que logró avanzar a esta instancia luego de imponerse con autoridad sobre Caracas, de Venezuela, en la serie correspondiente al repechaje.

Con la clasificación del elenco colombiano quedó conformado uno de los cruces de los octavos de final del certamen continental, instancia en la que River buscará avanzar entre los ocho mejores equipos de la competencia.

El conjunto colombiano llega a esta fase tras haber transitado previamente la Copa Libertadores durante el primer semestre del año, competencia en la que terminó en el tercer puesto del Grupo A, resultado que le permitió acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Santa Fe llega con una clasificación contundente

El camino de Independiente Santa Fe hacia los octavos de final incluyó una serie frente a Caracas, representante venezolano. El equipo colombiano consiguió una ventaja importante desde el primer encuentro al imponerse 2 a 0 como visitante en el partido de ida.

Posteriormente, terminó de sellar su clasificación con una nueva victoria en el encuentro de vuelta, disputado este jueves, donde se impuso 3 a 0, cerrando la serie con un amplio resultado global. Ese desempeño le permitió eliminar al conjunto venezolano y convertirse en el rival de River en la próxima instancia de la competencia continental.

Una serie que comenzará en Colombia

Con el cuadro de octavos de final ya definido, también quedó establecido el orden de los partidos entre River e Independiente Santa Fe. El primer encuentro se disputará en Colombia, donde el conjunto argentino iniciará la serie como visitante.

La revancha tendrá lugar en el estadio Monumental, escenario en el que se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De acuerdo con el calendario tentativo del certamen, el compromiso de ida se jugaría entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que el encuentro de vuelta está previsto entre el 18 y el 20 del mismo mes.

De esta manera, River contará con la posibilidad de definir la clasificación como local en una serie que promete ser uno de los atractivos de la próxima fase del torneo.

El posible camino hacia los cuartos de final

Además de confirmarse el rival de los octavos de final, también quedó delineado el recorrido que podría afrontar River en caso de continuar avanzando en la competencia.

Si logra superar a Independiente Santa Fe, el equipo dirigido por Eduardo Coudet accederá a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador de la llave integrada por Vasco da Gama y Olimpia. Ese posible cruce dependerá del resultado de la serie entre el conjunto brasileño y el equipo paraguayo, cuyos vencedores se medirán con quien resulte ganador del duelo entre River y Santa Fe.

Un posible cruce con Boca aparece en el horizonte

El cuadro del torneo también deja abierta la posibilidad de un enfrentamiento entre los dos clubes argentinos más importantes. En caso de que River avance sucesivamente a los cuartos de final y luego logre superar esa instancia, podría encontrarse con Boca en una hipotética semifinal de la Copa Sudamericana.

Ese escenario quedó habilitado luego de que el conjunto xeneize consiguiera su clasificación al eliminar por penales a O'Higgins, resultado que le permitió continuar en carrera dentro del certamen continental.

Aunque todavía existen varias etapas por disputarse antes de una eventual semifinal, el cuadro ya permite proyectar ese posible enfrentamiento si ambos equipos logran avanzar en sus respectivas llaves.