Más polémica: FIFA analiza ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones

La FIFA confirmó oficialmente que analiza la posibilidad de ampliar la Copa Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones, una iniciativa que vuelve a instalar un profundo debate sobre el futuro del torneo más importante del fútbol internacional. El anuncio representa el primer paso formal hacia una eventual reforma que modificaría nuevamente la estructura de la competencia y que, de concretarse, tendría un impacto directo sobre el formato deportivo, la organización y la distribución de plazas entre las distintas confederaciones.

La decisión fue comunicada a través de un documento enviado por el organismo a sus 211 asociaciones miembro, en el que informó su intención de designar una agencia independiente encargada de estudiar las consecuencias que tendría una ampliación de esa magnitud.

Según expresa el documento, "la FIFA desea nombrar una agencia independiente para determinar si la expansión de la Copa Mundial impactaría en la propuesta del torneo y en el ecosistema del fútbol, y de qué manera".

De esta manera, la entidad rectora del fútbol mundial oficializó una posibilidad que durante las últimas semanas había dejado de ser solamente una expresión de deseo para transformarse en una alternativa que circulaba con fuerza dentro del ambiente futbolístico.

La primera discusión formal será el 14 de agosto

La creación de esa agencia independiente constituirá el primer paso institucional del proyecto. De acuerdo con lo previsto, el tratamiento formal de la propuesta se desarrollará el próximo 14 de agosto, fecha en la que comenzará el proceso de análisis sobre la viabilidad de una eventual ampliación del campeonato.

A partir de esa instancia, el organismo externo deberá elaborar un informe que contemple distintos aspectos de la iniciativa antes de que la FIFA adopte una decisión definitiva.

Entre los puntos que deberán evaluarse se encuentran:

La viabilidad deportiva del proyecto.

La factibilidad logística de una competencia con 64 selecciones.

El impacto económico de una expansión del torneo.

Solo una vez concluido ese estudio, la FIFA definirá si avanza o no con una reforma que volvería a modificar el mapa del Mundial en la edición prevista para Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Un nuevo salto después de la expansión para 2026

La posibilidad de aumentar nuevamente el número de participantes implicaría un nuevo cambio estructural para la Copa del Mundo. Si el Mundial de 2026 ya representó una transformación significativa al pasar de 32 a 48 selecciones y ampliar el calendario hasta 104 partidos, una edición con 64 equipos supondría un desafío todavía mayor para la organización del torneo.

El incremento de participantes no solo significaría incorporar más seleccionados nacionales, sino que también obligaría a rediseñar nuevamente el formato de competencia, redefinir la distribución de cupos entre las distintas confederaciones y sumar una cantidad aún mayor de encuentros al calendario internacional.

Se trata, por lo tanto, de una modificación con alcance deportivo, organizativo y económico que volvería a transformar la estructura del campeonato mundial.

Infantino ya había anticipado el debate

Aunque la confirmación oficial marca el inicio del proceso institucional, la posibilidad de ampliar el torneo no constituye una sorpresa dentro del mundo del fútbol. Dos semanas antes del anuncio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había manifestado públicamente que la discusión se encontraba instalada.

En una entrevista concedida al diario suizo Bluewin, sostuvo que la organización de un Mundial debe contemplar una mirada global. "Cuando organizas un Mundial, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", afirmó.

El dirigente también defendió la decisión de ampliar el certamen de 32 a 48 selecciones, al considerar que "la medida ha sido un acierto" y que "ninguna de las selecciones participantes ha desentonado".

Además, profundizó su postura al señalar que "si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar, ya no tendrán motivación para seguir mejorando".

Esas declaraciones, que en su momento anticipaban una discusión futura, comenzaron ahora a tomar forma mediante un proyecto concreto impulsado por la propia FIFA.

Sumando más controversias

La decisión de avanzar con el análisis para ampliar el Mundial llega en un momento particularmente sensible para la conducción del organismo internacional.

Mientras impulsa esta posible reforma deportiva, la FIFA continúa enfrentando cuestionamientos por otro proyecto que también genera debate dentro del fútbol mundial. Se trata de la iniciativa destinada a crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una estructura concebida para incorporar inversores privados en la explotación comercial de algunas de sus principales competiciones.

El proyecto contempla la comercialización de torneos como:

El Mundial masculino.

El Mundial femenino.

El Mundial de Clubes.

La propuesta despertó un fuerte rechazo y ya recibió cuestionamientos por parte de distintas organizaciones del fútbol internacional. Entre quienes manifestaron objeciones se encuentran:

La UEFA.

La Concacaf.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En las últimas horas, la AFC solicitó una revisión urgente de la gobernanza de la FIFA al considerar que el proyecto "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante".