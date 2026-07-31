Otro revés para Infantino: la Confederación Asiática de Fútbol se sumó al rechazo

El proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para abrir la explotación comercial del Mundial a inversores privados recibió un nuevo golpe político e institucional. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció que se incorpora al bloque de organizaciones que rechazan la iniciativa y reclamó una revisión urgente del modelo de gobernanza y de los mecanismos de toma de decisiones del máximo organismo del fútbol mundial.

La postura de la entidad asiática fortalece la resistencia que ya habían manifestado la UEFA y la CONCACAF, configurando un escenario de creciente tensión alrededor de una propuesta que busca crear una estructura comercial destinada a administrar los derechos económicos de las competencias organizadas por la FIFA.

La AFC, que reúne a 47 federaciones nacionales, expresó su "profunda preocupación" por el proyecto para constituir la FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial valuada en 20.000 millones de dólares y respaldada por el inversor neoyorquino Joshua Kushner, vinculado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según manifestó la confederación asiática, la propuesta "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar", por lo que solicitó que sea reconsiderada antes de continuar con su desarrollo.

Una oposición que se amplía

El posicionamiento de la AFC se suma al rechazo expresado por la UEFA y la CONCACAF, organizaciones que ya habían cuestionado el proyecto impulsado por Infantino y que incluso plantearon la posibilidad de un boicot a futuras competencias organizadas por la FIFA.

Ese escenario se agravó luego de que ambas confederaciones rechazaran la propuesta realizada por el presidente de la FIFA, consistente en una oferta de 20 millones de dólares para cada federación miembro, y pusieran en duda su participación en futuros torneos bajo la órbita del organismo.

Con la incorporación de la confederación asiática al frente opositor, el debate dejó de ser una discusión exclusivamente económica para convertirse en un cuestionamiento al funcionamiento institucional de la FIFA y a la forma en que se elaboran y presentan iniciativas de alcance global.

Cuestionamientos al proceso de toma de decisiones

En un comunicado difundido desde la sede de la AFC en Kuala Lumpur, la organización sostuvo que el escenario actual representa un motivo de preocupación para todos los actores vinculados al fútbol internacional.

La entidad remarcó que la posibilidad concreta de un boicot al Mundial "debería preocupar a todos los interesados por el futuro del fútbol" y afirmó que "jamás se debería haber estado en esta situación", en referencia al nivel de confrontación generado por la propuesta.

Para la confederación asiática, el debate generado alrededor de la creación de la FIFA Forward Enterprise dejó al descubierto "deficiencias fundamentales" en los mecanismos de consulta y gobernanza del organismo rector del fútbol mundial.

Si bien reconoció la última aclaración realizada por la FIFA respecto del proyecto, la AFC sostuvo que todavía persisten "preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y una consulta efectiva", aspectos que considera indispensables antes de impulsar una transformación de semejante magnitud.

El pedido de mayor participación institucional

La organización asiática advirtió que una iniciativa con consecuencias comerciales, deportivas y estratégicas para el fútbol internacional no puede avanzar sin una participación efectiva de todos los actores institucionales involucrados.

En ese sentido, sostuvo que una propuesta de esta importancia requiere la intervención plena de:

Las confederaciones continentales.

Las asociaciones miembro.

Los órganos estatutarios de la FIFA.

El propio Consejo de la FIFA.

Para la AFC, cualquier decisión vinculada con el futuro económico del fútbol mundial debe construirse mediante procesos amplios de consulta y deliberación, garantizando que todas las organizaciones con representación institucional tengan participación en el análisis y la definición de las medidas.

Un reclamo por reformas en la gobernanza

Más allá del rechazo puntual al proyecto, la Confederación Asiática consideró que la controversia representa una oportunidad para impulsar cambios profundos dentro de la FIFA.

En su comunicado sostuvo que este conflicto debería convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la reforma institucional del organismo y mejorar sus mecanismos internos de funcionamiento. La AFC remarcó que "una democracia significativa no se mide únicamente por la posibilidad de votar", sino que comienza con "una gobernanza transparente, consultas oportunas, deliberaciones informadas y una participación genuina a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones".

Sobre esa base, instó a la FIFA a llevar adelante una revisión urgente de su marco de gobernanza y a garantizar que todas las iniciativas de alcance mundial sean elaboradas mediante procesos que contemplen una consulta adecuada, una participación significativa y la supervisión de los órganos estatutarios correspondientes.

El proyecto queda bajo fuerte presión

Con el rechazo de la Confederación Asiática de Fútbol, que se suma a las posiciones previamente asumidas por la UEFA y la CONCACAF, el proyecto promovido por Gianni Infantino para crear la FIFA Forward Enterprise queda sometido a una presión creciente dentro del propio sistema de gobierno del fútbol internacional.

La oposición conjunta de las confederaciones de Asia, Europa y Norteamérica deja al plan de privatización del Mundial en una situación de fuerte incertidumbre y expone una marcada grieta entre la conducción de la FIFA y una parte significativa de las organizaciones que integran su estructura institucional.