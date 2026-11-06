Manu La Serna se metió en las semifinales del Challenger 50 de Córdoba

El tenis catamarqueño vuelve a tener un representante como protagonista en el circuito profesional. Manu La Serna, de 22 años, se clasificó este viernes para las semifinales del Challenger 50 de Córdoba, luego de conseguir una convincente victoria frente al correntino Carlos M. Zárate, a quien derrotó por 6-3 y 6-4 en el torneo que se disputa en Villa María.

El resultado le permitió al jugador de esta capital extender a 3-0 la serie personal frente a Zárate, ratificando su superioridad en los enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, más allá del marcador, uno de los aspectos destacados de su actuación estuvo relacionado con la solidez que mostró durante el desarrollo del encuentro.

La Serna consiguió imponerse sin ceder turnos de saque, un dato que refleja la consistencia de su juego y la autoridad con la que resolvió el compromiso. En una instancia donde cada partido representa un desafío mayor, el catamarqueño volvió a mostrar señales positivas en su evolución tenística.

Nicolás Kicker, el próximo obstáculo en el camino

Con la clasificación asegurada, La Serna ya conoce a su próximo rival. En las semifinales deberá enfrentarse al porteño Nicolás Kicker, quien consiguió su pasaje a esta instancia tras derrotar al español O. Roca Batalla por 6-3 y 6-1.

Una agenda exigente para continuar la gira sudamericana

Mientras se prepara para afrontar el desafío de las semifinales, La Serna también deberá comenzar a definir su próximo destino dentro del calendario internacional.

Para la semana siguiente tendrá que optar entre dos alternativas competitivas: disputar el Future M25 de Santa Cruz do Sul, en Brasil, o participar del Challenger de Lima, en Perú.

Ambas posibilidades forman parte de la continuidad de la gira sudamericana de Challengers, cuyo recorrido tiene previsto culminar durante los primeros días de diciembre.