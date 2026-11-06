Doble ilusión: Argentina está en las dos finales del Mundial de pádel

El pádel argentino atraviesa una jornada de celebración en la ciudad de Doha, Qatar, donde se desarrolla el Mundial de la disciplina. Las selecciones nacionales, tanto en la rama masculina como en la femenina, consiguieron superar sus respectivos compromisos de semifinales y garantizaron su presencia en las finales del certamen. En ambos casos, el rival fue Italia, que no pudo frenar el avance de los equipos argentinos hacia la definición.

La clasificación femenina comenzó con el triunfo de la dupla integrada por Aranzazu Osoro y Martina Fassio, quienes derrotaron por 6-2 y 6-3 a las italianas Caterina Baldi y Giulia Sussarello. Posteriormente, Delfi Brea y Claudia Jensen repitieron el resultado, con otro 6-2 y 6-3 frente a Giulia Dal Pozzo y Giorgia Marchetti, para sellar el pasaje argentino a la final.

La contundencia de ambos resultados permitió que el equipo nacional completara una jornada determinante y mantuviera viva la ilusión de volver a conquistar el máximo título mundial.

Osoro destacó el acompañamiento de los hinchas argentinos

Más allá de lo estrictamente deportivo, Aranzazu Osoro puso el foco en el respaldo que recibe el seleccionado argentino durante la competencia internacional. En declaraciones a la página de la FIP World Cup, la jugadora destacó la presencia de los aficionados y el impulso que representa contar con su apoyo, incluso a miles de kilómetros de casa.

"Podríamos estar en la Luna y nuestros aficionados estarían allí; podríamos estar en Marte y seguirían con nosotros. Estamos en Catar y ellos también están aquí. No sé si lograremos poner a España bajo presión, pero sin duda nos darán un impulso enorme, y eso es lo que nos importa. Queremos que nos apoyen y nos ayuden a ofrecer nuestra mejor versión", expresó Osoro.

El testimonio refleja la importancia que el acompañamiento del público tiene para el equipo femenino, que ahora tendrá por delante el desafío de enfrentar a España en la definición.

La final se disputará este sábado 7 de noviembre, desde las 8, hora argentina. Para el conjunto femenino, la oportunidad tiene un significado especial: acumula ocho medallas doradas en los mundiales de pádel, aunque no consigue quedarse con el título desde la edición de 2012.

Los hombres también superaron a Italia y van por otro título

La celebración argentina tuvo continuidad con la clasificación del seleccionado masculino, que también debió enfrentar a Italia en las semifinales y resolvió la serie con dos victorias contundentes.

En primer turno, Leo Augsburger y Martín Di Nenno se impusieron ante Montiel y Abbate por un doble 6-1, con una actuación que dejó en claro la superioridad argentina en el encuentro. Más tarde, Agustín Tapia y Federico Chingotto completaron la tarea al vencer por 6-3 y 6-2 a Cassetta e Iacovino.

Con estos resultados, el equipo albiceleste consiguió el objetivo de meterse nuevamente en la final mundial y quedó a un paso de alcanzar una nueva conquista. La selección masculina irá en busca de su 13.ª medalla dorada en un Mundial, con un desafío adicional: conseguir la tercera consagración consecutiva.

El encuentro decisivo frente a España se jugará también este sábado 7 de noviembre, aunque en el turno del mediodía, a las 12, hora argentina.