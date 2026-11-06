Racing perdió con Barracas Central y cerró un 2026 para el olvido

Racing perdió por 2 a 0 ante Barracas Central como visitante en un duelo correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura y dejó muy complicado a Independiente para la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Con los goles de Nicolás Orsini a los 43 minutos de la primera etapa y de Norberto Briasco a los 32 del complemento, Barracas se mantiene firme dentro de los ocho clasificados a los playoffs mientras que la "Academia" cerró un año para el olvido.

A pesar de la derrota, el conjunto visitante generó peligro en el arranque del encuentro ya que a los quince minutos, Racing avisó con una jugada preparada que finalizó Gastón Lodico y, poco después, con un remate cruzado de Matías Kranevitter que dio en el palo derecho del arquero Juan Espínola.

Asimismo, el lateral Ignacio Rodríguez probó con un centro cerrado que exigió una gran intervención del guardameta local para enviar el balón al córner.

Sin embargo, la eficacia estuvo del lado del dueño de casa cuando a los 43 minutos de la primera etapa, Enzo Ejecutó un centro desde la izquierda, Rodrigo Bogarín bajó la pelota a espaldas de la defensa y Nicolás Orsini apareció para empujar el balón al fondo de la red y abrir el marcador.

En el complemento, la Academia careció de peso ofensivo y profundidad, desaprovechando incluso las lesiones que obligaron a variantes en el local, como las de Dardo Miloc y el propio Espínola.

El arquero Facundo Cambeses evitó la caída en un mano a mano ante Bogarín, pero sobre el final del encuentro, Norberto Briasco concretó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió frente al arco para estampar el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Avellaneda finalizó su participación anual lejos de los puestos de vanguardia, mientras que Barracas Central festejó un triunfo clave que le permite disputar los playoffs y alimentar su sueño continental.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura.

Zona B.

Fecha 16.

Barracas Central 2-0 Racing.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fabrizio Llobet.

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Rodrigo Bogarín, Tomás Porra, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Elías Torres, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Goles en el primer tiempo: 43m Nicolás Orsini (BC).

Goles en el segundo tiempo: 32m Norberto Briasco (BC).

Cambios en el primer tiempo: 45m Esteban Rolón por Miloc (BC); 14m Adrián Fernández por Conechny (R); Lautaro Díaz por Torres (R); 15m Francisco Fraga por Tello (R); 16m Norberto Briasco por Porra (BC); Elías Pereyra por Insua (BC); 24m Juan Insua por Espínola (BC); Facundo Bruera por Orsini (BC); 28m Ulises Ortegoza por Zaracho (R).