El árbitro del Superclásico no dirigirá en la última fecha del Clausura

El árbitro Sebastián Zunino fue designado hoy por la AFA para dirigir el partido que Boca jugará este sábado a las 17:30 como local frente a Defensa y Justicia, por la última fecha del Torneo Clausura, el cual lo podría consagrar como campeón anual del certamen, mientras que Nicolás Ramírez quedó fuera de la nómina para este jornada, tras el polémico desempeño que tuvo en el superclásico del domingo pasado, aunque su ausencia se debe a que será operado.
Zunino tendrá como asistentes a Juan Mamani y Daniel Zamora, en tanto, Yamil Possi será el encargado del VAR y Walter Ferreyra del AVAR.
El elenco "Xeneize" tiene 60 puntos en la tabla anual y en caso de ganar será campeón, ya que Argentinos tiene la misma cantidad de unidades, pero tendría que imponerse por 12 tantos de diferencia, algo imposible.
El "Bicho", que recibirá a Huracán en idéntico día y horario, tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo, los asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo, mientras que el VAR estará a cargo de Lucas Novelli y el AVAR de Bruno Amiconi.
En tanto, Rosario Central, el otro equipo que pelea arriba, aunque con 59 unidades -deberá ganar y esperar que no lo hagan ni Boca ni Argentinos-, será local de Estudiantes de Río Cuarto, también el sábado a las 17:30.
Hernán Mastrángelo será el referí, Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez los asistentes, Hector Paletta el encargado del VAR y Jorge Broggi del AVAR
River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Brayan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del "Millonario", al tiempo que en el VAR estará José Carreras.
El cronograma y los árbitros de la fecha 16 del Clausura
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi - River (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia - Belgrano (Zona B)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central - Racing (Zona B)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo - Platense (Zona A)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Eric Grunmann
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente - Deportivo Riestra (Zona A)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión - Vélez (Zona A)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre - Sarmiento (Zona B)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield - Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) - Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres - Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolas Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos Juniors - Huracán (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Árbitro: Hernán Mastrangelo
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca - Defensa y Justicia (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto - Newell's (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba - Lanús (Zona A)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
Árbitros no designados:
Falcon Perez Yael: Solicito licencia por Paternidad
Ramírez Nicolás: Solicito licencia por intervención quirúrgica programada (jueves 5 de noviembre).