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El árbitro del Superclásico no dirigirá en la última fecha del Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la designación de los jueces para la última jornada de la fase regular del campeonato.

3 Noviembre de 2026 20.50

El árbitro Sebastián Zunino fue designado hoy por la AFA para dirigir el partido que Boca jugará este sábado a las 17:30 como local frente a Defensa y Justicia, por la última fecha del Torneo Clausura, el cual lo podría consagrar como campeón anual del certamen, mientras que Nicolás Ramírez quedó fuera de la nómina para este jornada, tras el polémico desempeño que tuvo en el superclásico del domingo pasado, aunque su ausencia se debe a que será operado.

Zunino tendrá como asistentes a Juan Mamani y Daniel Zamora, en tanto, Yamil Possi será el encargado del VAR y Walter Ferreyra del AVAR.

El elenco "Xeneize" tiene 60 puntos en la tabla anual y en caso de ganar será campeón, ya que Argentinos tiene la misma cantidad de unidades, pero tendría que imponerse por 12 tantos de diferencia, algo imposible.

El "Bicho", que recibirá a Huracán en idéntico día y horario, tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo, los asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo, mientras que el VAR estará a cargo de Lucas Novelli y el AVAR de Bruno Amiconi.

En tanto, Rosario Central, el otro equipo que pelea arriba, aunque con 59 unidades -deberá ganar y esperar que no lo hagan ni Boca ni Argentinos-, será local de Estudiantes  de Río Cuarto, también el sábado a las 17:30.

Hernán Mastrángelo será el referí, Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez los asistentes, Hector Paletta el encargado del VAR y Jorge Broggi del AVAR

River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Brayan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del "Millonario", al tiempo que en el VAR estará José Carreras.

El cronograma y los árbitros de la fecha 16 del Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi - River (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 Gimnasia - Belgrano (Zona B)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central - Racing (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Lorenzo - Platense (Zona A)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Eric Grunmann

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15 Independiente - Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15 Unión - Vélez (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

22.00 Tigre - Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Marcos Horticou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22.00 Banfield - Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) - Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15.00 Talleres - Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolas Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

17.30 Argentinos Juniors - Huracán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrangelo

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Boca - Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

22.00 Instituto - Newell's (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba - Lanús (Zona A)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

Árbitros no designados:

Falcon Perez Yael: Solicito licencia por Paternidad

Ramírez Nicolás: Solicito licencia por intervención quirúrgica programada (jueves 5 de noviembre).

Tags
Superclásico Torneo Clausura

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