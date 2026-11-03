Catamarca tuvo un destacado comienzo en los Juegos Evita 2026

Este martes se desarrolló la primera jornada de competencia deportiva de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, con una destacada actuación de la delegación de Catamarca en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El equipo provincial, coordinado por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, tuvo un comienzo positivo, con resultados importantes en diferentes disciplinas y una primera medalla que marcó el inicio de su participación.

El primer festejo llegó desde el Deporte Adaptado. Talia Ferril, atleta de San Fernando, en el norte de Belén, conquistó la medalla de bronce en los 200 metros y se convirtió en la primera representante catamarqueña en subir al podio en esta edición de los Juegos.

El atletismo también tuvo una jornada sobresaliente, con cinco clasificaciones a finales que se disputarán este miércoles. Emiliano Cano, de Siján, Pomán, consiguió su lugar en la definición de Salto Triple. Por su parte, Agostina Díaz, de Londres, Belén, logró una doble clasificación en Lanzamiento de Bala y Jabalina. En Lanzamiento de Martillo avanzó Enzo Figueroa, de Belén, mientras que Belén Segura, de Tinogasta, hizo lo propio en Salto Triple. Además, Miguel Mercado, de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, alcanzó las semifinales de los 80 metros.

Rugby, vóley y pádel: victorias que alimentan las expectativas

En los deportes de conjunto también hubo resultados destacados. Catamarca Rugby consiguió meterse entre los equipos que competirán por las medallas, luego de derrotar por 24-10 y empatar 19-19 frente a la Ciudad de Buenos Aires. El rendimiento permitió a los representantes provinciales avanzar en la competencia y mantenerse en carrera.

En Rugby Femenino, las jugadoras de Wirocochas, de Belén, continúan transitando una etapa de aprendizaje y acumulación de experiencia. En su presentación se enfrentaron a Salta y Córdoba, seleccionados que se quedaron con las victorias.

El vóley tuvo un comienzo auspicioso en sus distintas modalidades. En la rama masculina, Defensores del Norte, de Capital, superó por 2-0 a Córdoba. En el Femenino, Mutual Vóley, también de Capital, venció por 2-1 a San Luis.

En Vóley de Playa Masculino, la dupla capitalina integrada por Exequiel Arce y Joaquín Brizuela Velasco consiguió una victoria por 2-0 frente a Jujuy. En la rama femenina, las representantes de Tinogasta, Luján Morales y Celeste Varas, cayeron por 2-1 ante Misiones.

Otra alegría llegó desde el Pádel Mixto, donde los hermanos Justina y Juan Martín Díaz, representantes de Valle Viejo, se impusieron con claridad ante Salta por 6-2 y 6-1.

En Levantamiento, Cándido Sale, de Santa María, alcanzó el quinto puesto de la Clasificación General, con un total olímpico de 109 kilogramos.

Bádminton y taekwondo, con actuaciones destacadas de los representantes catamarqueños

El bádminton dejó un balance positivo para los deportistas de Capital. Zair Barrionuevo consiguió dos triunfos, al superar por 2-0 a Salta y por 2-1 a Jujuy. Por su parte, Bianca Núñez venció por 2-0 a Entre Ríos, aunque posteriormente cayó frente a Tierra del Fuego.

En la modalidad Mixta, la dupla conformada por Mia Cabrera y Lorenzo Villagra comenzó con una victoria por 2-0 ante San Luis, pero luego perdió por 0-2 frente a Santa Cruz.

El taekwondo también tuvo una participación con resultados diversos. En la rama femenina, todas las representantes de Capital, Malena Figueroa Pérez y Milagro Nieva consiguieron dos victorias, mientras que Amika Suárez cayó en su combate.

En Masculino, Teo Quesada ganó sus dos peleas y tuvo una presentación perfecta. Eber Barrionuevo obtuvo una victoria y sufrió una derrota, mientras que Uriel Herrera y Maico Chame no pudieron imponerse en sus respectivos debuts.

En Futsal Femenino, las chicas de El Ciclón de la Banda, de Valle Viejo, igualaron frente a Santa Cruz. En Breaking, Mora Secaff, de Capital, consiguió avanzar hasta los octavos de final en la modalidad Top Rock.

Debuts, resultados y nuevos desafíos para este miércoles

La primera jornada también tuvo actividad en tenis de mesa, boxeo y otras disciplinas que continúan sumando representantes catamarqueños a la competencia nacional.

En Tenis de Mesa, la dupla femenina integrada por Tiziana Carrión y Leyla Salazar, de Mutquín, Pomán, consiguió una victoria frente a Corrientes, aunque posteriormente perdió ante Córdoba. En Single Masculino, Juan Francisco Martínez Azar, de Capital, hizo su debut. También tuvieron su primera presentación Máximo Herrera Chasampi y Yoel Bazán, ambos de Mutquín, Pomán. Los tres deportistas no pudieron conseguir triunfos en esta primera jornada y tendrán una nueva oportunidad este miércoles.

En Boxeo, la jornada dejó las derrotas de Kiara Moya, de Valle Viejo, y de Jade Figueroa y Ulises Ocampo, representantes de Capital.

Por otra parte, varios equipos provinciales comenzaron su recorrido en los Juegos y continuarán en competencia con el objetivo de conseguir resultados positivos. En Básquet 3x3 participan Chumbicha Basket, de Capayán, en la rama femenina, y Tiro Federal, de Belén, en la masculina.

También iniciaron su participación el equipo masculino de Handball de Playa de la Escuela Nº 30 "José Hernández", de Londres, Belén; el Jockey Club de Santa María en Hockey Femenino y Foxes, de Lavalle, Santa Rosa, en la rama masculina.