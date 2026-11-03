Red Star le ganó a Ateneo y jugará la final del ante Hindú

Red Star continúa mostrando su vigencia, y en noche de lunes, venció a Ateneo Mariano Moreno, con score de 70 a 58, para definir la serie de Semifinales, del Torneo Anual de Primera División, de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, por 2 triunfos a 1.

El lobo chacarero había dado el batacazo el lunes anterior, venciendo en el Bollea al rojo, por 76 a 72, y mandando la definición al 3er partido (el 1ro fue con éxito de Red Star en Valle Viejo, por 73 a 72).

Y en una extensa serie que duró 17 días, la clave pasó por la defensa del estrellado, que no sólo dejó en menos de 60 al lobo, sino que le permitió apenas convertir 4 triples al visitante (habían sido 11 en el 1er juego, y 10 en el 2do).

Y una vez más el destacado, fue el experimentado Gabriel Sosa, que llegó a los 17 puntos, y la friolera de 19 rebotes en el raconto final. También se sumaron a los top scores: Andrés Alderete con 13, y Gustavo Martínez con 10.

En Ateneo Mariano Moreno, no alcanzaron los 17 de Angel Montalván, ni los 15 de Brian Fernández, o los 14 de Enzo "Kicho" Villagra, en el conjunto dirigido por el profe Carlos Collantes. Y sin lugar a dudas, en el ganador, influyeron las vueltas de Matías Cuenca (cumplió las dos fechas de suspensión), y Luciano Sánchez (tras una lesión por un accidente).

Será la 6ta final consecutiva para Red Star en el orden local, tras ganar el PreFederal 2024 (también se llevó el de 2023), vencer en los tres torneos del 2025 (Preparación, Anual y PreFederal), sumado al Preparación de este 2026.

En la final, el rival del equipo dirigido tácticamente por Rodrigo Soria, será Hindú, en una serie al mejor de 3 partidos, y el rojo tendrá nuevamente ventaja de localía, al haber terminado en la Posición 1 de la fase regular de la competencia.