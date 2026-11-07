Catamarca cerró su participación en los Juegos Evita 2026 con dos nuevas medallas

Este sábado se disputó la última jornada de competencia de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que tuvieron como escenario a Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. En el cierre del certamen, la delegación catamarqueña consiguió sumar dos nuevas medallas de plata a su medallero, gracias a las actuaciones en Boxeo y Básquet.

La representación provincial, que estuvo bajo la coordinación de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, volvió a tener presencia en el podio a través de sus deportistas, que protagonizaron las definiciones de sus respectivas disciplinas.

En Boxeo, Ulises Carrizo, representante de Capital, obtuvo la medalla de plata en la categoría hasta 60 kilogramos. El boxeador ya tenía asegurada una presea desde su clasificación a las semifinales y este sábado volvió a competir en busca del primer puesto. Sin embargo, en el combate decisivo cayó ante el representante de la Ciudad de Buenos Aires, quien se quedó con la victoria.

Básquet también aportó una medalla en la jornada final

La otra conquista plateada llegó de la mano del Básquet, en el marco de un Torneo de Triples que contó con la participación de representantes catamarqueños. Erika Montivero, oriunda de Capayán y representante de Chumbicha Baket, junto a Francisco Figueroa, de Belén y perteneciente a Tiro Federal, consiguieron finalizar en la segunda posición.

La definición tuvo un desenlace ajustado, ya que Catamarca empató el primer puesto con Santa Fe, pero la delegación santafesina registró un mejor tiempo y se quedó con la primera ubicación. De esta manera, Montivero y Figueroa celebraron la conquista de la medalla plateada junto a sus compañeros de la modalidad 3x3, en otra participación destacada para la provincia.

Los resultados finales en las demás disciplinas

Más allá de las dos medallas conseguidas durante el último día, Catamarca también completó su participación en las distintas disciplinas con resultados que reflejaron la presencia de sus representantes en las instancias finales del certamen.

En Pádel, la dupla de hermanos integrada por Justina y Juan Díaz, de Valle Viejo, concluyó su participación en el séptimo puesto. Por su parte, en Skate, Sofía Nieva Ocampo y Lionel Lagoria Mamani, ambos representantes de Santa María, finalizaron en la octava posición.

En Futsal, el equipo femenino de El Ciclón de la Banda, de Valle Viejo, terminó noveno, mientras que el conjunto masculino de Tiro Federal, de Belén, ocupó el décimo lugar.

En Vóley también se conocieron las posiciones definitivas de los equipos catamarqueños. El conjunto femenino de Mutual Vóley, de Capital, finalizó en el duodécimo puesto, en tanto que el masculino de Defensores del Norte, también de Capital, se ubicó decimoquinto.

El regreso de la delegación a Catamarca

Con la finalización de las competencias y la participación de los deportistas provinciales concluida, comenzó el operativo de regreso hacia Catamarca. Los siete micros que trasladaron a la delegación ya se encuentran en viaje de vuelta a la provincia.

De acuerdo con lo previsto, los primeros contingentes que tienen como destino la Capital catamarqueña arribarán durante las horas de la mañana.