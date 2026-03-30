Catamarca se prepara para la gran fiesta de los deportes acuáticos en El Jumeal

El Club Nadadores Unidos Catamarca ultima los detalles para lo que promete ser una jornada deportiva y recreativa sin precedentes en el Dique El Jumeal. La actividad se enmarca dentro de un fin de semana largo, con la expectativa de convocar tanto a catamarqueños como a turistas que busquen disfrutar de una experiencia distinta a orillas del agua.

El evento está diseñado para reunir tres disciplinas simultáneamente:

Natación

Kayak

Stand Up Paddle (SUP)

Esta combinación consolida la propuesta como una verdadera fiesta de los deportes acuáticos, ofreciendo alternativas tanto para competidores como para quienes simplemente desean disfrutar de la naturaleza y la energía del lugar.

Competencia, participación y disfrute

Las actividades darán inicio a partir de las 12 horas y se extenderán durante toda la tarde, integrando competencia y recreación en un escenario natural destacado de la provincia. La organización ha implementado un sistema de inscripción general que permitirá a los participantes formar parte de múltiples pruebas, fomentando la integración y el espíritu deportivo.

Cada inscripción incluye:

Remera oficial del evento

Participación en distintas disciplinas

Posibilidad de competir y vivir la jornada de manera completa

El costo de inscripción es de $40.000, una inversión que abre la puerta a premiaciones por categorías, reconocimientos especiales y sorteos para los competidores. La propuesta ha sido diseñada tanto para atletas consolidados como para quienes buscan vivir una experiencia recreativa distinta.

Presencia de figuras destacadas

El evento contará con la destacada presencia de Guille Bertola, junto a reconocidos nadadores de distintos puntos del país, lo que jerarquiza la competencia y ofrece a los participantes la oportunidad de compartir la jornada con referentes de los deportes acuáticos.

La organización subraya que la jornada no solo tendrá un eje competitivo, sino también un fuerte componente social, promoviendo el encuentro y la convivencia de la comunidad a través del deporte y la recreación.

Música y entretenimiento para cerrar la tarde

El cierre del evento estará a cargo de DJs destacados de Catamarca y del país, quienes aportarán música y energía para coronar una tarde única a orillas del dique. Esta propuesta busca que participantes y espectadores disfruten de un cierre de temporada memorable, combinando naturaleza, deporte y entretenimiento en un solo lugar.

Invitación abierta a la comunidad

Desde la organización, invitan a toda la comunidad a formar parte de este gran evento, ya sea como participantes o espectadores. La jornada se presenta como una oportunidad de integración, recreación y celebración para toda la provincia, consolidando a El Jumeal como un punto de encuentro privilegiado para los deportes acuáticos en Catamarca.

Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con Patricio Díaz Tillar a través de los canales oficiales del club o realizar su registro directamente en el siguiente enlace:

Inscripción al Cierre de Temporada El Jumeal 2026