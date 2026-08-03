Crisis en River: la decisión que tomó la dirigencia sobre la continuidad de Coudet

La derrota por 1-0 frente a Rosario Central, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, profundizó el delicado presente futbolístico de River y elevó la preocupación en el entorno del club. El resultado significó la cuarta derrota consecutiva del conjunto "Millonario", una racha que incrementó los cuestionamientos hacia el director técnico Eduardo "Chacho" Coudet.

En medio de este escenario adverso, la dirigencia del club tomó una decisión respecto del futuro inmediato del entrenador. A pesar del difícil presente deportivo y de las críticas que recibe por parte de los hinchas, Coudet continuará al frente del equipo con el objetivo de revertir la situación y encontrar el rumbo que le permita a River recuperar protagonismo.

Sin embargo, la continuidad del entrenador aparece condicionada por los próximos resultados. De acuerdo con la situación planteada, el margen de error se agotó y un nuevo traspié podría significar el final de su ciclo en el banco de suplentes del conjunto de Núñez.

Un semestre que se fue complicando

El inicio del semestre estuvo marcado por una serie de resultados negativos que golpearon al equipo desde sus primeras presentaciones oficiales. El primer impacto llegó con la derrota por 3-1 frente a Aldosivi de Mar del Plata, resultado que significó la eliminación de River en los 16avos de final de la Copa Argentina.

A esa caída se sumó un comienzo igualmente desfavorable en el Torneo Clausura, competencia en la que el "Millonario" perdió sus tres primeras presentaciones, una racha que terminó de consolidarse con el traspié sufrido frente a Rosario Central.

La acumulación de derrotas dejó al equipo inmerso en un momento complejo, con resultados que alimentaron el descontento y aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico.

Los antecedentes del mal momento

La actualidad deportiva de River no solamente está marcada por los resultados obtenidos en el inicio del semestre, sino también por algunos encuentros determinantes disputados anteriormente.

Entre ellos aparece el Superclásico, en el que el equipo cayó 1-0 frente a Boca en condición de local. A ese resultado se suma la final del Torneo Clausura, encuentro en el que Belgrano de Córdoba logró revertir el marcador durante los últimos minutos del partido, dejando al conjunto de Núñez sin la posibilidad de consagrarse campeón.

Estos antecedentes se incorporan al análisis del presente del equipo y forman parte del contexto en el que la dirigencia decidió respaldar, al menos por el momento, la continuidad de Eduardo Coudet.

La decisión de la dirigencia

Frente al complejo panorama deportivo y al creciente cuestionamiento de los simpatizantes, la conducción de River resolvió mantener a Eduardo "Chacho" Coudet como director técnico.

La determinación implica otorgarle al entrenador la posibilidad de intentar revertir el momento que atraviesa el equipo y conseguir que River vuelva a encaminarse tanto en el torneo local como en las competencias que deberá afrontar durante las próximas semanas.

No obstante, el respaldo no aparece como definitivo. La situación descrita indica que el entrenador ya no dispone de margen de error, por lo que cualquier nuevo resultado adverso podría provocar la finalización de su ciclo al frente del plantel profesional.

Un calendario decisivo para definir el futuro

Los próximos compromisos serán determinantes tanto para el rendimiento deportivo del equipo como para la continuidad del cuerpo técnico.

El primer desafío llegará el sábado por la tarde, cuando River visite a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El rival afrontará ese compromiso luego de haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Racing en condición de visitante, lo que convierte al encuentro en una exigencia importante para el conjunto dirigido por Coudet.

Posteriormente, River deberá afrontar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Colombia, una instancia de eliminación directa que adquiere especial relevancia dentro del calendario.

Entre ambos compromisos internacionales, el "Millonario" también recibirá a Argentinos Juniors, señalado como uno de los mejores equipos del campeonato local.