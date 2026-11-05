Catamarca suma resultados en los Evita: los atletas van en busca de más medallas

La delegación de Catamarca continúa cosechando resultados destacados en distintas disciplinas deportivas, con representantes de varios departamentos que avanzan en sus competencias y mantienen sus expectativas de alcanzar posiciones de privilegio. Entre las actuaciones más importantes se encuentra la clasificación de Candido Sale, de Santa María, a la Final A, instancia que definirá este viernes y que lo mantiene en carrera por un resultado destacado.

También se encuentra en la búsqueda de una medalla Milagro Nieva, representante de Capital, quien compite en Taekwondo dentro de la categoría -56. En Pádel, por su parte, los hermanos Justina y Juan Díaz, de Valle Viejo, consiguieron meterse entre los ocho mejores de la competencia, consolidando otra de las actuaciones relevantes de la delegación.

Los resultados se distribuyen entre disciplinas individuales y por equipos, con triunfos, clasificaciones y ubicaciones que reflejan el desarrollo de las competencias. La presencia de deportistas de Capital, Santa María, Valle Viejo, Belén, Pomán, Capayán y Tinogasta permite observar la participación de representantes de distintos puntos de la provincia.

Triatlón: Chayle quedó cuarta y Marciante finalizó 16º bajo la lluvia

En Triatlón, la competencia estuvo marcada por la presencia de la lluvia, una condición que acompañó el desarrollo de las pruebas y enmarcó las actuaciones de los representantes catamarqueños.

Sofía Chayle, de Capital, obtuvo el cuarto puesto, mientras que Axel Marciante, también de Capital, finalizó en la 16ª posición.

La actuación de Chayle la ubicó entre las principales competidoras de la disciplina, mientras que Marciante completó su participación dentro de la clasificación informada. Ambos resultados forman parte del desempeño de la delegación en una jornada atravesada por las condiciones climáticas, con la lluvia como un factor destacado durante las pruebas de Triatlón.

Boxeo: Ulises Carrizo continúa en competencia

En Boxeo, Ulises Carrizo consiguió una victoria que le permite continuar dentro de la competencia. El representante catamarqueño derrotó a su rival de Tierra del Fuego por RSC2, resultado que le aseguró avanzar a la siguiente instancia.

La victoria constituye otro de los resultados destacados de la delegación provincial, que mantiene representantes en carrera en distintas disciplinas deportivas.

Judo: los representantes de Capital buscan ubicarse entre los mejores

En Judo, los deportistas catamarqueños también registraron actuaciones que los mantienen en la disputa por posiciones destacadas.

Los representantes de Capital continúan desarrollando sus competencias con diferentes objetivos de clasificación. Luz Otarola, Benicio Córdoba y Bautista Ahumada Cano buscan definir sus participaciones dentro de los diez mejores. En tanto, Lourdes Soto y Thiago Aguirre se encuentran peleando por ubicaciones comprendidas entre el 13º y el 16º puesto.

Por su parte, Santino Noriega definirá su posición dentro del rango que va del 17º al 20º lugar.

Los resultados reflejan el panorama de los representantes catamarqueños en la disciplina, con deportistas que todavía deben completar sus definiciones para establecer sus ubicaciones finales.

Futsal, Breaking y Bádminton

En Futsal Masculino, el equipo de Tiro Federal, de Belén, consiguió una importante victoria al superar a Salta por 4-3. El resultado le permitió al conjunto belicho sumar un triunfo en una competencia que reúne a representantes de distintas jurisdicciones.

En Breaking, Mora Secaff, de Capital, logró avanzar y se metió entre las ocho mejores, consolidando una actuación destacada en la disciplina. Por su parte, en Bádminton, Bianca Núñez, de Capital, obtuvo una victoria frente a San Luis, sumando otro resultado positivo para la delegación provincial.

E-Sports: Rodríguez venció a Corrientes y Derreche logró dos triunfos

En las competencias de E-Sports también hubo resultados destacados para los representantes de Catamarca, tanto en FC26 como en Clash Royale.

En FC26, Román Rodríguez, de Mutquín, departamento Pomán, consiguió una victoria frente a Corrientes, aunque posteriormente cayó ante San Luis. En Clash Royale, Ricardo Derreche, de Huillapima, departamento Capayán, tuvo una actuación con dos triunfos y una derrota. El representante catamarqueño superó a San Juan y Corrientes, pero perdió frente a Salta.

Los resultados de ambos deportistas reflejan el desarrollo de las competencias digitales, en las que los representantes provinciales se enfrentaron a jugadores de distintas jurisdicciones.

Ciclismo: Carabajal fue sexto y Ávalos y Sanduay finalizaron 17º

En Ciclismo, Catamarca también tuvo presencia en distintas pruebas.

En los 500 metros, Ignacio Carabajal, de Capital, consiguió el sexto puesto, mientras que en la prueba de Vueltas Puntuables, Felipe Ávalos, de Capital, y Zoe Sanduay, de Belén, finalizaron en la 17ª posición.

Las actuaciones se suman a los resultados registrados por la delegación en las distintas disciplinas, con representantes que continúan compitiendo y buscando mejorar sus ubicaciones.

Gimnasia Artística: resultados en los niveles 1 y 2

En Gimnasia Artística, las representantes catamarqueñas también completaron sus participaciones con posiciones dentro de las clasificaciones informadas.

En el Nivel 1, Alma Sagripanti Baigorri, Martina Leiva y Paz Guzmán, todas representantes de Capital, concluyeron en el puesto 12. En el Nivel 2, Abril Álvarez Parma y Sofía Segura, de Capital, junto con Aldana Canachi Ortíz, de Tinogasta, finalizaron en el 17º lugar.

Los resultados permiten completar el panorama de las actuaciones catamarqueñas en la disciplina, con deportistas de Capital y Tinogasta que representaron a la provincia en los distintos niveles.