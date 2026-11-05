La autopsia preliminar de Jesús de Miguel abre una nueva etapa en la investigación por su muerte

La investigación por la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, sumó un nuevo avance con la realización de la autopsia preliminar en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. El examen forense se completó durante la tarde del martes y representa una instancia importante para determinar qué provocó el fallecimiento del delantero.

Sin embargo, el contenido del informe todavía no fue difundido. Las conclusiones permanecen bajo carácter reservado por decisión judicial, una medida que tiene como objetivo proteger la intimidad del jugador y de su familia mientras continúa el proceso de investigación.

El estudio deberá aportar elementos para establecer las causas concretas de la muerte y determinar si existe una relación directa entre el desenlace y el traumatismo torácico que De Miguel sufrió durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra. Por el momento, no se hicieron públicas las conclusiones del examen ni se estableció de manera definitiva cuál fue el mecanismo que provocó su fallecimiento.

La autopsia preliminar constituye, de esta manera, una pieza central dentro de las diligencias judiciales. Sus resultados deberán ser analizados junto con otros informes y elementos reunidos durante la investigación para reconstruir lo sucedido en el campo de juego y en los momentos posteriores al choque.

La jugada mortal

La causa quedó a cargo del Grupo de Homicidios

La causa se inició de oficio y quedó bajo la responsabilidad del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las diligencias tienen como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del futbolista y determinar si de los hechos pueden surgir posibles responsabilidades.

La investigación no se limita a establecer cómo ocurrió el impacto entre De Miguel y el arquero del FC Andorra, Jesús Owono. También busca examinar la atención médica que recibió el delantero después del choque y establecer si existió alguna conducta punible vinculada tanto con la acción deportiva como con la asistencia posterior.

En ese marco, los resultados de la autopsia y los informes periciales tendrán un papel determinante. La información médica y técnica permitirá avanzar en la reconstrucción del episodio y evaluar los distintos aspectos que forman parte del expediente.

La reserva judicial sobre las conclusiones forenses se mantiene, por lo que todavía no se conocen públicamente los detalles que podrían orientar la investigación hacia una explicación concreta del fallecimiento.

El acta arbitral y la acción que terminó con una expulsión

Uno de los elementos incorporados a la investigación es el acta arbitral, que describe la acción protagonizada por Owono y De Miguel durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra.

Según el documento, el arquero recibió una tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva contra el delantero en una disputa por la pelota. El episodio se produjo cuando ya se habían cumplido seis minutos de tiempo añadido.

La descripción arbitral forma parte de los elementos que deberán ser considerados para determinar cómo se desarrolló el choque. No obstante, la valoración de la acción dentro del partido no resuelve por sí misma las cuestiones judiciales relacionadas con la muerte del jugador.

La investigación deberá establecer si el impacto fue la causa directa del fallecimiento y si, a partir de las circunstancias en las que ocurrió, puede identificarse alguna conducta que tenga relevancia penal. Para ello, el análisis de la acción deportiva deberá complementarse con los resultados médicos y periciales.

La evaluación del fiscal sobre una posible causa penal

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería muy difícil que el caso derivara en un proceso penal si el choque ocurrió en el marco de una acción propia del juego.

Su evaluación introduce un aspecto relevante en el análisis judicial: la distinción entre un episodio producido durante una disputa deportiva y una conducta que pudiera constituir un hecho punible. Sin embargo, esa consideración no implica que la investigación haya concluido ni que se hayan descartado todas las posibles responsabilidades.

La causa deberá determinar si la acción protagonizada por Owono se desarrolló dentro de los parámetros propios del juego o si existieron circunstancias que puedan tener otra valoración jurídica. Asimismo, se examinará la atención médica que recibió De Miguel después del impacto.

La investigación contempla, por lo tanto, dos dimensiones relacionadas con el desenlace: lo ocurrido durante la disputa por la pelota y la asistencia brindada al futbolista antes de su muerte. Ambas deberán ser analizadas a partir de los elementos reunidos en el expediente.