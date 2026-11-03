El Tenerife organizará un homenaje abierto para despedir a Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, provocó una profunda conmoción en el fútbol español. El delantero de 30 años falleció este martes como consecuencia de las lesiones sufridas durante un violento choque con el arquero rival en el partido frente a Andorra. Horas después de conocerse la trágica noticia, la institución de las Islas Canarias comunicó cómo se desarrollarán los actos de despedida al jugador.

Según informó el club, el próximo sábado 7 de noviembre, a partir de las 18:00, se realizará un solemne homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López, con el objetivo de recordar al futbolista y permitir que la afición pueda despedirse de él.

La ceremonia será a puertas abiertas. De esta manera, además de los familiares, amigos, compañeros y representantes de la institución, también podrán participar los hinchas del Tenerife que deseen rendirle tributo al delantero.

La entidad blanquiazul comunicó que el homenaje tendrá lugar en el estadio donde De Miguel había construido parte de su trayectoria deportiva, un escenario que también había sido significativo en uno de los primeros ascensos de su carrera. La despedida prevista para el sábado será uno de los actos organizados por el club tras la muerte del futbolista, cuya trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo y la perseverancia en distintas categorías del fútbol español.

El cuerpo será trasladado a Toledo por pedido de su familia

En paralelo con el homenaje que se realizará en Tenerife, la institución informó que el cuerpo de Jesús de Miguel será trasladado a Navahermosa, en la provincia de Toledo, por pedido de su familia.

Allí tendrá lugar el sepelio, al que asistirán sus compañeros de la primera plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del CD Tenerife. La presencia de los integrantes del club fue confirmada en el comunicado oficial, que también expresó el acompañamiento de la institución a los familiares del jugador.

La entidad informó, además, que la actividad del CD Tenerife quedó suspendida a raíz del trágico suceso. La medida alcanza también al equipo femenino y al fútbol base.

Como parte de las decisiones adoptadas tras la muerte del delantero, el club declaró seis días de luto oficial. En su comunicado, la institución también transmitió el agradecimiento de la familia de De Miguel por las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto por su privacidad durante estos momentos de profundo dolor.

El comunicado oficial del CD Tenerife

El club difundió un mensaje en el que detalló los actos previstos para despedir al futbolista y las medidas adoptadas tras su fallecimiento.

"Este sábado, día 7 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se celebrará un solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Toda la afición blanquiazul que así lo desee podrá acudir al acto, en el que se podrá despedir de la mejor manera al delantero tinerfeñista.

La primera plantilla del CD Tenerife estará presente, junto al cuerpo técnico y la directiva blanquiazul, en el sepelio del cuerpo de Jesús de Miguel, que tendrá lugar en Navahermosa (Toledo). Suspendida, por este trágico suceso, la actividad del CD Tenerife, su equipo femenino y el fútbol base, la entidad declara seis días de luto oficial.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.

D.E.P."

El anuncio estableció las condiciones de la despedida pública en Tenerife y confirmó el acompañamiento institucional durante el sepelio en Toledo. La convocatoria a los hinchas permitirá que la afición participe del homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López, mientras que la familia solicitó mantener la privacidad en el marco de la despedida.

El violento choque que terminó con su vida

El episodio que provocó la muerte de Jesús de Miguel ocurrió durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El delantero fue a disputar una pelota aérea cuando se produjo un violento choque con el arquero rival, Jesús Owono, quien había salido a cortar la jugada.

El impacto dejó al futbolista inconsciente sobre el césped. La gravedad de la situación fue advertida inmediatamente por los jugadores de ambos equipos, que solicitaron asistencia médica urgente.

El personal sanitario intervino en el campo de juego y logró estabilizar al delantero antes de proceder a su traslado en ambulancia.

De Miguel fue llevado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde finalmente murió este martes. La secuencia del accidente, desde el choque en la disputa aérea hasta la atención médica en el campo y el posterior traslado al centro hospitalario, marcó el desenlace de un partido que terminó con una tragedia para el fútbol español.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada este martes y generó la inmediata reacción del Tenerife, que anunció los actos de homenaje y las medidas de duelo institucional.

Quién era Jesús de Miguel, el delantero conocido como "Demi"

Jesús de Miguel, conocido afectuosamente en los vestuarios como "Demi", tenía 30 años y había construido una carrera caracterizada por la perseverancia, la humildad y el esfuerzo en las divisiones del ascenso.

Nacido en Madrid en septiembre de 1996, comenzó su recorrido futbolístico en el Lugo Fuenlabrada y el Leganés. Luego inició un largo camino lejos de los grandes flashes mediáticos, con pasos por diferentes equipos y categorías del fútbol español. Uno de sus primeros hitos llegó durante la temporada 2017/18, cuando jugó en el Internacional de Madrid y consiguió el ascenso a Segunda B. Aquella conquista se produjo justamente en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el mismo escenario donde el Tenerife organizará ahora su homenaje.

Posteriormente, tuvo un paso por Navalcarnero, donde marcó 11 goles y consiguió un nuevo ascenso. En 2021 desembarcó en Unionistas de Salamanca, equipo en el que logró consolidarse en la Segunda División de España.

Quienes compartieron vestuario con él en Salamanca lo recordaban como un futbolista sumamente trabajador, zurdo, de casi 1,90 metros de altura y siempre predispuesto a colaborar con el equipo.