Scaloni presentó la lista de la Selección argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Lionel Scaloni presentó la primera convocatoria de la Selección argentina después del retiro de Lionel Messi y confirmó los 28 futbolistas que tendrá a disposición para los amistosos de noviembre. La Albiceleste afrontará dos compromisos en territorio nacional, con los que cerrará su calendario de 2026.

El primer encuentro será frente a Uruguay, el 13 de noviembre en la Bombonera. Cuatro días más tarde, el seleccionado se medirá con Costa Rica en Córdoba. La lista anunciada por el entrenador reúne nombres que forman parte de las convocatorias habituales, nuevas incorporaciones y varias ausencias que modifican la composición del plantel.

La nómina también se inscribe en un contexto de renovación de cara al próximo ciclo de la Selección. Entre las bajas se encuentran futbolistas que no fueron convocados por lesiones, otros que quedaron afuera por decisión técnica y jugadores que ya no integran el equipo nacional tras sus retiros.

Dibu Martínez, entre las principales novedades

Una de las noticias destacadas de la convocatoria es la inclusión de Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Chelsea. El guardameta fue citado pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás durante el partido ante Everton por la Premier League.

Su presencia había sido anticipada por el propio futbolista en una entrevista y quedó finalmente confirmada con la publicación de la lista. La convocatoria de Martínez se convierte así en uno de los puntos centrales de la nómina para los amistosos de noviembre.

En el arco también aparecen Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán, quienes completan el grupo de cuatro guardametas seleccionados por Scaloni.

Las ausencias que marcan la renovación del plantel

La convocatoria presenta varias bajas importantes. Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez no fueron citados debido a las lesiones que atraviesan. En tanto, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron afuera por decisión del entrenador.

Las ausencias de De Paul y Lo Celso se producen en medio de una renovación del plantel con vistas al próximo ciclo de la Selección. A ellos se suman Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes ya no forman parte del equipo nacional tras sus respectivos retiros.

También quedaron fuera de la lista Nahuel Molina y Leandro Paredes, aunque en sus casos la ausencia responde a suspensiones.

De esta manera, la convocatoria de Scaloni reúne diferentes motivos para las bajas, que van desde cuestiones físicas hasta decisiones del cuerpo técnico y situaciones vinculadas con el retiro o las sanciones.

Nuevos nombres y un regreso a la convocatoria

Entre las incorporaciones aparecen Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, y Mariano Troilo, actualmente en Parma. Ambos tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en la defensa durante esta etapa del seleccionado.

La lista también incluye el regreso de Gonzalo Montiel, quien no había sido convocado para los amistosos de septiembre y octubre. Su presencia vuelve a sumar una alternativa en el sector defensivo.

La nómina de 28 futbolistas será la base con la que Scaloni afrontará los dos encuentros en el país. La combinación de jugadores habituales, nuevos convocados y ausencias relevantes configura una convocatoria que acompaña el proceso de renovación del plantel.

La lista completa de 28 convocados

Los futbolistas seleccionados por Lionel Scaloni para los partidos ante Uruguay y Costa Rica son:

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Aaron Anselmino (Chelsea).

Mariano Troilo (Parma).

Leonardo Balerdi (Roma).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Román Vega (Zenit).

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Máximo Perrone (Como 1907).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Nicolás Paz (Como 1907).

Matías Soulé (Roma).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Delanteros

Gianluca Prestianni (Benfica).

Thiago Almada (River Plate).

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).