Muerte del futbolista del Tenerife: las consecuencias penales contra el arquero del Andorra

La muerte de Jesús de Miguel el futbolista del CD Tenerife que murió este martes después de chocar con un rival durante el partido ante el FC Andorra, abrió dos preguntas: qué consecuencias puede tener la acción del arquero Jesús Owono y qué recorrido tendrá el caso en la Justicia.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España abrió una investigación para determinar qué ocurrió durante esa jugada y establecer si existe una relación entre el impacto y el fallecimiento del delantero. En paralelo, el episodio también tendrá un análisis en el ámbito disciplinario del fútbol español.

Para entender qué puede pasar, dos abogadas penalistas consultadas por MARCA explicaron que se trata de dos caminos diferentes y que la gravedad del desenlace no alcanza, por sí sola, para determinar que hubo un delito.

Jesús de Miguel

La vía penal: qué debe investigar la Justicia

El primer paso será reconstruir las circunstancias del choque. La investigación deberá establecer cómo se produjo el impacto, qué ocurrió después y cuál fue la causa médica de la muerte. Para eso serán importantes las pruebas disponibles, los informes médicos y el resultado de la autopsia.

Blanca Alguacil, abogada especialista en Derecho Penal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, explicó que el Código Penal contempla en su artículo 142 el homicidio por imprudencia. Esa figura prevé penas diferentes según la gravedad de la conducta: de uno a cuatro años de prisión cuando la imprudencia es grave y una multa de tres a 18 meses cuando es menos grave.

Sin embargo, la existencia de esa figura legal no significa que necesariamente vaya a aplicarse al caso de Owono. Para que exista responsabilidad penal, habría que demostrar, entre otros aspectos, que hubo una conducta imprudente jurídicamente relevante y que se cumplen los requisitos para atribuirle el resultado.

La especialista remarcó que no se puede deducir la existencia de un delito por la gravedad de lo ocurrido. Primero debe investigarse el episodio y determinar si hubo una negligencia grave, es decir, si se incumplieron de manera relevante las reglas básicas del deber de cuidado.

María Barbancho, CEO de Barbancho Legal y experta en Derecho Penal, también pidió prudencia. Recordó que el fútbol es un deporte de contacto y que quienes participan aceptan determinados riesgos propios de la competencia. La cuestión central será establecer si la acción de juego se mantuvo dentro de esos riesgos o si los superó de una manera que pueda tener consecuencias legales.

Qué dice el fiscal de Tenerife

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en una situación de juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui señaló que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si hubo una agresión de un jugador a otro en un momento que nada tiene que ver con el juego.

El fiscal precisó también que hay que atenerse primero a lo que diga el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

Indicó también que habrá que esperar a conocer si el organismo considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace hubo juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el arquero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

Qué puede pasar con Owono en lo deportivo

La investigación judicial no es el único camino. La acción también será evaluada por los organismos disciplinarios del fútbol español, que deberán tomar como punto de partida el acta del árbitro.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es el encargado de analizar las infracciones disciplinarias y determinar si corresponde una sanción. La resolución puede ser recurrida ante el Comité de Apelación y, posteriormente, ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Entre las posibles calificaciones contempladas en el Código Disciplinario aparecen:

Juego peligroso con lesión (artículo 122): puede recibir una sanción de uno a tres partidos o una suspensión de hasta un mes.

puede recibir una sanción de uno a tres partidos o una suspensión de hasta un mes. Acción violenta durante el juego con daño grave (artículo 102): contempla una suspensión de cuatro a 12 partidos.

contempla una suspensión de cuatro a 12 partidos. Agresión (artículo 103): prevé de seis a 15 partidos y requiere acreditar una conducta intencional o ajena a la disputa del balón.

La calificación dependerá de las circunstancias que se acrediten. La expulsión de Owono durante el encuentro es un antecedente deportivo, pero no determina por sí misma que exista responsabilidad penal.