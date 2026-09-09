Catamarca vibra con el pádel: se viene el torneo federal más grande del país

La provincia se convierte en el centro neurálgico del deporte nacional al transformarse en la sede oficial del Torneo Argentino de Libres "Catamarca 2026". Este evento de magnitud federal es organizado por la Asociación de Pádel Argentino (APA) y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo de la Provincia. La magnitud de la convocatoria queda reflejada en la participación de 446 duplas provenientes de 16 provincias del país, las cuales le darán un marco espectacular a la cita deportiva.

Para albergar semejante afluencia de deportistas y partidos, la infraestructura de la ciudad ha dispuesto 9 clubes que funcionarán de manera simultánea como las sedes oficiales del torneo. Los escenarios confirmados para el desarrollo de los encuentros son:

Adami (sede principal)

Las Rejas (sede principal)

Il Pádel

X tres

Indian Pádel

Pádel One

Pádel One Outdoor

New Face

Open Pádel

Este despliegue institucional y logístico es el corolario de las diferentes instancias clasificatorias desarrolladas a lo largo de la temporada en todo el territorio nacional y, de manera específica, en el ámbito provincial a través de la Asociación Catamarqueña de Pádel (ASCAPA). El movimiento competitivo ha cobrado un vuelo sin precedentes, consolidando el crecimiento sostenido y el gran nivel que viene alcanzando la disciplina en la región.

La Apertura Oficial Y El Pulso De Las Competencias

El puntapié inicial del certamen se dará de manera formal este miércoles 9 de septiembre desde las 20.30, momento en el cual se llevará a cabo la solemne ceremonia inaugural en las instalaciones de Adami. Dicho acto contará con la presencia de las autoridades de la provincia y de la Asociación de Pádel Argentino (APA), además del significativo acompañamiento de una dupla representante de cada una de las 16 delegaciones participantes.

A partir del jueves 10 y hasta el domingo 13 de septiembre inclusive, la actividad competitiva se desplegará de forma ininterrumpida. Las categorías que entrarán en vigencia abarcan un amplio espectro de niveles y divisiones tanto en la rama masculina como en la femenina:

Caballeros: Competición estructurada desde la 2.ª hasta la 7.ª categoría.

Damas: Competición estructurada desde la 3.ª hasta la 7.ª categoría.

El Orgullo Local: La Delegación De ASCAPA En La Pista

El compromiso de la provincia con el torneo no solo se limita a la organización y logística, sino que cuenta con un fuerte protagonismo dentro del rectángulo de juego. Serán 70 los jugadores locales los que representarán con orgullo a ASCAPA en la competencia, buscando dejar en lo más alto los colores de Catamarca frente a las mejores palas del país.

El listado de los jugadores y jugadoras clasificados que jugarán por duplas se divide de la siguiente manera:

Damas

7.ª Categoría: Albana Benítez Pedemonte (Andalgalá), Yuliana Gallo, María Noel Leguizamón, Meliza Prevedello, Milagros Romero, Ornella Pinetta Díaz, Paola Puy, Vanesa Higa, Victoria Díaz y Virginia Fagonde.

6.ª Categoría: Ailén Bois (Belén), Claudia Reyes (Belén), Evelin Fernández, Jimena Marcial (Belén), Laura Castillo, Luciana Gozalvez (Recreo), Macarena Ferrari, Nazarena Arpire, Pamela Gerloff (Recreo) y Solange Rodríguez Vieyra.

5.ª Categoría: Carla Piccone, Fernanda Buteler (La Rioja), Liliana Micossi (La Rioja), Marcela Moreno (La Rioja), María Tomás Almena (La Rioja), Milagros Olguín (Aimogasta), Silvina Rizo (La Rioja) y Valentina Herrera (La Rioja).

4.ª Categoría: Cecilia Martín, Mónica Cabrera, Natalia Segura, Verónica Segura, Verónica Miranda y Ana Vallejos Ituarte.

Caballeros

7.ª Categoría: Fabián Bustos, Héctor Montivero, Martín Irazú (Tinogasta), Nicolás Díaz Fernández, Pablo Aredes, Sebastián Arabi, Tobías Lagraña y Walter Cisternas (Tinogasta).

6.ª Categoría: Cristian Carrizo, Jorge Díaz, Julio Carrizo, Kevin Argota, Nair Supaga, Nahuel Tapia, Valentín Romero y Waldo Sotomayor.

5.ª Categoría: Ignacio Acevedo, Mario Carreño Reyes, Martín Navarro, Matías Espoz, Micael Filippin y Santiago Durra.

4.ª Categoría: Daniel Díaz (Tinogasta), Federico Zárate, Gaspar Carrizo, Jeremías Palacio, Juan Manuel Diamante, Nicolás Ojeda, Pablo Quiroga Oviedo (Tinogasta) y Tomás Di Lucía.

3.ª Categoría: Agustín Morcos, Facundo Salman, Guillermo Pacheco y Marcos Cipolletti.

2.ª Categoría: Felipe Vargas e Iván Segura.

El Sueño Internacional: Pasaporte Directo Al Panamericano De Brasil

Más allá de la gloria de alzar el trofeo en suelo local, el certamen de este fin de semana guarda un incentivo deportivo de máxima jerarquía que funciona como la gran recompensa de la temporada. Los campeones y subcampeones, desde la 2.ª hasta la 6.ª categoría tanto en la rama de damas como en la de caballeros, se ganarán el derecho supremo de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Este selecto grupo de finalistas obtendrá la clasificación directa para disputar el próximo Panamericano de Libres, competencia de carácter internacional que tendrá como sede la ciudad de Camboriú (Brasil) durante el mes de noviembre próximo. De esta manera, el Torneo Argentino de Libres en Catamarca no solo representa una fiesta del deporte federal y de la camaradería regional, sino también la plataforma definitiva hacia la élite sudamericana.