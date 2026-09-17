Catamarca vive las finales provinciales de los Juegos Evita 2026

Continúa el desarrollo de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026 para las disciplinas de Juveniles convencionales, en una programación que atraviesa distintos espacios deportivos. La organización está a cargo de la Dirección Provincial de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

La jornada tuvo como denominador común la definición de competencias en diferentes escenarios, con representantes de distintas localidades que llegaron a las instancias decisivas. Cada disciplina tuvo su propio espacio de competencia y, en varios casos, dejó establecidos los nombres de quienes alcanzaron la consagración provincial.

Uno de esos escenarios fue el Club San Martín, sede de la definición de Gimnasia Rítmica. Allí, Valle Viejo se consagró con un equipo integrado por Martina Romero, Costa, Luciana Camaño Loretto, Candelaria Palanca Bertuzzi, Julieta Andrada Jaime y Rebeca Salcedo García.

La definición en Gimnasia Rítmica se incorporó así a una jornada marcada por la diversidad de disciplinas y por la presencia de representantes que alcanzaron las instancias finales de los Juegos Evita 2026.

Vóley y Futsal: otras dos definiciones

El Vóley Femenino tuvo su encuentro consagratorio en el Polideportivo Libertador II del Barrio Mil Viviendas. En ese escenario, Capital derrotó a Belén, resultado que definió la competencia y permitió la consagración de las representantes de Capital.

La jornada también tuvo su definición en Futsal Femenino, disciplina que llevó su encuentro final hasta la cancha principal del Polideportivo Fray Mamerto Esquiú. Allí, Valle Viejo fue el vencedor del duelo final ante Tinogasta, completando otra de las definiciones previstas dentro de las Finales Provinciales.

Los resultados de estas dos disciplinas reflejaron, en distintos escenarios, la continuidad de una competencia que avanza a través de jornadas sucesivas y que reúne a representantes de diferentes puntos en busca de las definiciones provinciales.

Bádminton: tres consagraciones para Capital

El Polideportivo Norte fue el escenario elegido para la jornada de competencia de Bádminton, que tuvo sus propias definiciones en las diferentes modalidades.

En Single Femenino, la representante de Capital consagrada fue Bianca Luz Núñez. En Single Masculino, el título quedó en manos de Franco Barrionuevo. Mientras tanto, en Doble Mixto, la dupla integrada por Mía Cabrera y Lorenzo Villagra alcanzó la consagración para Capital.

De esta manera, la jornada de Bádminton dejó tres nombres y una pareja como representantes consagrados de la Capital:

Single Femenino: Bianca Luz Núñez.

Single Masculino: Franco Barrionuevo.

Doble Mixto: Mía Cabrera y Lorenzo Villagra.

Las distintas modalidades permitieron completar otra jornada de definiciones dentro del calendario de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026.

La competencia no se detiene

El cierre de esta jornada no significa el final de la actividad. La continuidad de las Finales Provinciales está prevista para este sábado con la disciplina de Natación, que tendrá como escenario la Pileta del Club Tiro Federal.

La competencia comenzará a las 9 hs., dando continuidad a un calendario que mantiene en actividad a las disciplinas de Juveniles convencionales y que vuelve a distribuir la competencia en distintos escenarios deportivos.

Con las consagraciones de Valle Viejo en Gimnasia Rítmica y Futsal Femenino, Capital en Vóley Femenino y en las tres modalidades de Bádminton, las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026 avanzan hacia una nueva jornada. El próximo capítulo será este sábado, desde las 9 hs., con Natación en la Pileta del Club Tiro Federal.