Julián Gutiérrez conquista su segundo oro y con récord en los Juegos Sudamericanos

El nombre de Julián Gutiérrez volvió a quedar en lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El atleta catamarqueño se consagró en la Final de Rifle de Aire 10 metros, en una actuación que tuvo como uno de sus aspectos destacados el hecho de que mantuvo la primera ubicación desde la etapa de clasificación y, además, consiguió establecer un récord para el torneo.

La nueva conquista representa la segunda medalla dorada para el deportista de Catamarca en esta edición de los Juegos Suramericanos. Gutiérrez ya había alcanzado la máxima posición del podio en la modalidad Rifle de Aire 10 metros Mixto, competencia que disputó junto a la riojana Fernanda Russo.

De esta manera, el catamarqueño vuelve a protagonizar una jornada destacada dentro de una competencia de alcance continental y suma una nueva conquista a la que había obtenido previamente en Santa Fe.

La actuación fue especialmente resaltada desde la Secretaría de Deportes de Catamarca, que celebró el resultado alcanzado por el atleta con un mensaje dirigido directamente al deportista: "Gracias Juli. Sos un orgullo para toda la provincia y el país".

Una segunda medalla dorada en Santa Fe

El nuevo título tiene como antecedente inmediato la primera medalla de oro conseguida por Gutiérrez en esta edición de los Juegos. El pasado martes, el atleta catamarqueño había subido por primera vez a lo más alto del podio en Santa Fe 2026.

En aquella oportunidad, Gutiérrez se consagró campeón en Rifle de Aire 10 metros Mixto, formando dupla con la riojana Fernanda Russo. La pareja alcanzó el primer puesto y permitió que el deportista catamarqueño sumara una primera medalla dorada en el evento deportivo.

Ahora, con la consagración en la Final individual de Rifle de Aire 10 metros, Gutiérrez vuelve a ubicarse en la primera posición y amplía su cosecha en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El resultado adquiere una dimensión particular dentro de la participación del atleta, ya que se trata de su segunda medalla dorada en la competencia y de una conquista obtenida en una final en la que llegó a ocupar el primer lugar desde la clasificación.

El récord para el torneo, otro dato central

La actuación de Julián Gutiérrez en la Final de Rifle de Aire 10 metros estuvo acompañada por un dato que sobresale en el desarrollo de la competencia: el catamarqueño consiguió la primera ubicación desde la clasificación, con récord para el torneo.

El registro se suma así a la obtención de la medalla de oro y constituye uno de los elementos centrales de la actuación que le permitió consagrarse campeón en Santa Fe.

La secuencia marca un desempeño sostenido a lo largo de las distintas instancias de la competencia. Desde la clasificación, Gutiérrez se ubicó en el primer lugar y posteriormente confirmó esa posición en la final, coronando su participación con la conquista de la medalla dorada y el récord para el torneo.

Repetir el oro en Santa Fe

La primera medalla obtenida en Santa Fe también tiene un antecedente relevante. La consagración de Julián Gutiérrez y Fernanda Russo en la modalidad Mixto no fue presentada como un hecho aislado dentro del recorrido mencionado en la información oficial.

La dupla volvió a conseguir el mismo logro que había alcanzado anteriormente en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 y de Lima 2019.

En Santa Fe 2026, Gutiérrez y Russo volvieron a ubicarse en la primera posición de la modalidad Rifle de Aire 10 metros Mixto, repitiendo así una conquista que ya habían conseguido en esas anteriores ediciones de los Juegos Suramericanos.

El oro obtenido junto a Russo representa, por lo tanto, una nueva continuidad en los resultados de la pareja dentro de esta competencia continental. A esa conquista se suma ahora el nuevo título alcanzado por Gutiérrez en la final individual.