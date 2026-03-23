Catamarqueñas alcanzan la finalísima nacional de tejo para adultos mayores

La provincia de Salta es escenario de un importante evento deportivo nacional que reune a 60 parejas de adultos mayores en el marco del Campeonato de Tejo, desarrollado a lo largo de todo el fin de semana.

El certamen convocó a participantes de distintas provincias del país, consolidándose como un espacio de encuentro y competencia para deportistas de la tercera edad. Durante las jornadas, más de treinta parejas protagonizaron intensos cruces en busca de un lugar en la instancia decisiva.

La localidad de General Moldes fue el punto de reunión para este evento, donde se vivieron dos días de actividad continua, con partidos disputados entre representantes de diferentes regiones.

La representación catamarqueña

La delegación de Catamarca tiene una destacada participación, con presencia de jugadoras pertenecientes al Ppolideportivo de las 920 viviendas.

El equipo está integrado por Olga Sayavedra, Grey's González, Ana Quiroga y Tina Villafañes.

Estas representantes compitieron durante las jornadas del sábado y domingo frente a pares provenientes de provincias como:

Mendoza

Jujuy

Salta

La competencia se desarrolló en un clima de intensa actividad deportiva, donde cada partido definió posiciones clave dentro del torneo.

Las catamarqueñas en acción

Un podio con sello catamarqueño

El desempeño del equipo de Catamarca tuvo su punto más alto con la consagración de la dupla integrada por Olga Sayavedra y Grey's González, quienes lograron quedarse con el primer lugar del podio en su categoría.

Este resultado posicionó a las jugadoras como protagonistas del torneo y les aseguró su lugar en la instancia final del campeonato. El logro adquiere relevancia en el contexto de un evento que reunió a decenas de competidores de todo el país, consolidando el nivel competitivo de las representantes catamarqueñas.

Competencia durante todo el fin de semana

Las jornadas del sábado y domingo fueron clave para definir a las parejas clasificadas. Durante esos días, las delegaciones disputaron múltiples encuentros en un formato que permitió medir el rendimiento frente a equipos de distintas provincias.

Entre los aspectos destacados del desarrollo del torneo se encuentran:

Participación de más de treinta parejas de adultos mayores

de adultos mayores Competencias distribuidas en dos jornadas consecutivas

Enfrentamientos entre equipos de distintas regiones del país

Definición de posiciones para el acceso a la final

Este esquema permitió consolidar el cuadro competitivo que desemboca en la instancia final.

La gran finalísima

El evento tendrá su cierre este lunes con la gran final nacional, donde se enfrentarán las campeonas de cada categoría en una instancia decisiva que definirá a las mejores duplas del torneo.

La finalísima representa el broche de oro de un campeonato que, a lo largo del fin de semana, reunió a deportistas de la tercera edad en un ámbito de competencia y encuentro federal.

Las representantes catamarqueñas llegan a esta instancia tras haber alcanzado el primer lugar en su categoría, posicionándose como protagonistas en la definición.