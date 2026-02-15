Cavani vuelve a concentrar en Boca y podría sumar minutos ante Platense

Boca Juniors recibe este domingo a Club Atlético Platense desde las 19.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Torneo Apertura, con una novedad saliente: Edinson Cavani vuelve a integrar la lista de concentrados y estará en el banco de suplentes.

El delantero uruguayo podría sumar minutos en el equipo que conduce Claudio Úbeda, que busca recuperarse tras la derrota 2-1 ante Vélez en el estadio José Amalfitani.

La reaparición de Cavani no es un dato menor. El atacante no juega desde noviembre de 2025, cuando Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. Desde entonces, una lumbalgia lo mantuvo al margen de la competencia.

Un regreso esperado

El exdelantero del Manchester United arrastra el problema físico desde hace aproximadamente un mes, lo que le impidió disputar las primeras cuatro fechas del campeonato y el amistoso ante Millonarios. Tampoco pudo realizar la pretemporada en plenitud junto al plantel.

Esta citación marca su primera convocatoria oficial en 2026. Además, no había sido parte de la semifinal del Clausura pasado frente a Racing, en La Bombonera, donde el Xeneize quedó eliminado tras caer 1-0 con gol de Adrián Martínez.

Desde su llegada al club en julio de 2023, Cavani acumuló 12 lesiones. Las reiteradas molestias físicas afectaron su continuidad y condicionaron su rendimiento.

Sus números en Boca

En el conjunto de La Ribera, Cavani disputó 79 partidos, convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias, con casi 6.000 minutos en cancha.

Ahora, tras dejar atrás la lumbalgia, el uruguayo vuelve a estar a disposición y podría tener acción ante Platense, en un contexto en el que Boca necesita afirmarse en el torneo y recuperar confianza.