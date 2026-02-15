Malas noticias para Gallardo: Armani no estará en el debut de River en la Copa Argentina

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió una mala noticia en la antesala del debut en la Copa Argentina: Franco Armani no estará disponible para el encuentro ante Club Ciudad de Bolívar.

El capitán aún no recibió el alta médica y deberá seguir esperando para tener su estreno oficial en este 2026.

La lesión que lo margina

Armani sufrió un desgarro en el sóleo al inicio de la pretemporada. Cuando transitaba el tramo final de su recuperación, la intensificación de las cargas derivó en una inflamación en el talón, lo que prolongó los plazos.

Si bien el arquero ya trabaja junto al plantel, continúa con molestias, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo.

Quién atajará ante Ciudad de Bolívar

Ante este escenario, todo indica que el titular volverá a ser Santiago Beltrán, de buena actuación frente a Argentinos pese a la derrota. La otra alternativa es Ezequiel Centurión, quien regresó tras su préstamo luego de destacarse en Independiente Rivadavia durante 2025.

Aunque resta la confirmación oficial de Gallardo, el probable once sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Día, hora y TV

El debut de River en la Copa Argentina será el martes 17 de febrero a las 22 (hora argentina). El encuentro se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.