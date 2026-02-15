Cerúndolo y Darderi definen el Argentina Open

El Argentina Open tendrá este domingo una final que promete tenis de alto nivel. Francisco Cerúndolo enfrentará al ítalo argentino Luciano Darderi en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, desde las 16, con transmisión de TyC Sports.

Para Cerúndolo no será una definición más. Jugar en casa, ante tribunas colmadas, le agrega un componente especial al desafío. El actual número 19 del ranking ATP y máximo favorito del cuadro llega al partido decisivo tras una semana sólida, en la que volvió a mostrar carácter y consistencia para meterse en la instancia final.

El porteño selló su pase a la definición luego de vencer a Tomás Martín Etcheverry por 6-3 y 7-5. En un partido condicionado por el fuerte viento, sacó diferencias con el servicio y respondió con jerarquía en los momentos clave.

Una cuenta pendiente en Buenos Aires

El título en casa es un objetivo que Cerúndolo persigue desde hace tiempo. Ya disputó dos finales en el torneo: en 2021, cuando ingresó desde la clasificación y cayó ante Diego Schwartzman por 6-1 y 6-2; y en 2025, cuando perdió una definición ajustada frente al brasileño João Fonseca por 6-4 y 7-6 (1).

Ahora intentará levantar por primera vez el trofeo en el estadio Guillermo Vilas y sumar el cuarto título de su carrera. Su última consagración fue en Umag 2024, también sobre polvo de ladrillo.

Darderi, en pleno ascenso

Del otro lado estará Darderi, actual número 22 del mundo y segundo preclasificado. El tenista nacido en Villa Gesell alcanzó la final tras superar con autoridad a Sebastián Báez (34°) por 7-6 (2) y 6-1.

En semifinales, Darderi exhibió un alto nivel con el saque y dominó con su derecha. Tras imponerse en el tie break del primer set, tomó el control del partido y cerró el encuentro con claridad.

Con ese triunfo, desniveló el historial frente a Báez, al que ahora supera 5-4. Ya lo había derrotado hace un mes en la segunda ronda del Australian Open, sobre superficie dura.

Darderi buscará su quinto título en el ATP Tour. Su última coronación fue también en el abierto de Croacia la temporada pasada.

Antecedentes y promesa de gran partido

El duelo entre Cerúndolo y Darderi anticipa un choque intenso desde lo táctico. Ambos se sienten cómodos sobre arcilla, con un estilo agresivo desde el fondo de la cancha y gran despliegue físico.

El historial marca cuatro enfrentamientos previos, con dos victorias por lado, todos disputados en polvo de ladrillo durante las últimas dos temporadas. El antecedente más reciente fue la final de Bastad 2025, donde Darderi se impuso por 6-2, 3-6 y 7-6 (3) y luego se consagró campeón.

La final del Argentina Open definirá la primera estación de la gira sudamericana de polvo de ladrillo, que continuará con el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Santiago de Chile.

El certamen reparte 675.310 dólares en premios entre los participantes del cuadro principal y las distintas rondas del torneo. La definición podrá verse en vivo por TyC Sports.