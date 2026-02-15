Fórmula 1: Gasly lanzó una advertencia sobre la largada en Australia

La temporada 2026 de la Formula 1 marcará el inicio de un nuevo reglamento técnico y autos en plena etapa de adaptación. En ese contexto, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine F1 Team, encendió las alarmas sobre lo que podría ocurrir en la largada del primer Gran Premio del año.

"¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará", expresó el piloto francés en conferencia de prensa, en referencia al debut de la temporada, previsto para el domingo 8 de marzo.

Ante la consulta sobre el motivo de su advertencia, Gasly respondió con cautela pero dejó entrever la complejidad del momento: "Bueno, ya veremos. Yo mismo no estoy muy seguro. Seguramente va a ser más complicado que antes".

Adaptación y fiabilidad, las claves

El francés explicó que el corto período de pruebas complica la adaptación a los nuevos monoplazas. "Creo que dentro de unas semanas o unos meses todos encontraremos la manera de simplificar las cosas, pero por ahora se ve claramente que no será fácil en Australia", señaló.

Además, el ganador del Gran Premio de Italia fue contundente sobre la prioridad inicial del equipo: "En Australia, la prioridad número uno será simplemente la fiabilidad y la capacidad de terminar la carrera".

Según Gasly, a diferencia de temporadas anteriores, los nuevos F1 son "extremadamente complejos", por lo que completar la carrera podría convertirse en un desafío tan importante como la velocidad.

El inicio del campeonato en Australia no solo marcará el debut del nuevo reglamento, sino también una primera gran prueba para Alpine y para Colapinto, que afrontará una temporada clave en la máxima categoría.