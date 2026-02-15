Boca recibe a Platense en La Bombonera y busca afirmarse en el Apertura

Boca Juniors recibirá este domingo a Club Atlético Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura, con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras la derrota sufrida ante Vélez en Liniers.

El encuentro se disputará desde las 19.30 en La Bombonera y será televisado por ESPN Premium. El árbitro designado es Sebastián Zunino, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró dos caras en el arranque del campeonato: ganó sus dos compromisos como local —ante Riestra y Newell's—, pero cayó en sus salidas frente a Estudiantes y Vélez. Con seis puntos, se ubica sexto en la tabla y sabe que la seguidilla de tres partidos consecutivos en casa puede resultar clave para consolidarse en la pelea.

Cambios y regresos en el Xeneize

De cara al choque ante el Calamar, Úbeda analiza tres modificaciones respecto al equipo que perdió en la fecha anterior. Williams Alarcón ingresaría por Milton Delgado en el mediocampo, mientras que Ángel Romero reemplazaría a Kevin Zenón. En el extremo derecho, la duda se mantiene entre Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.

La principal novedad en la lista de convocados es el regreso de Edinson Cavani y del propio Janson, ambos recuperados de sus respectivas lesiones. Con Miguel Merentiel disponible, el único delantero que continúa en recuperación es Milton Giménez.

El buen inicio de Platense

Platense comenzó el 2026 con resultados positivos: empató con Unión, venció a Instituto y Talleres, y avanzó de ronda en la Copa Argentina tras eliminar a Argentino de Monte Maíz. Sin embargo, en la última fecha cayó como local ante Independiente.

El equipo conducido por Walter Zunino cuenta en su plantel con dos futbolistas cedidos por Boca: Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, ambos integrantes de la Reserva bicampeona que dirigió Mariano Herrón.

En la previa, Dalmasso anticipó un planteo ambicioso: aseguró que a Boca "hay que jugarle de igual a igual" y que el equipo no debe replegarse más allá del rival.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson / Iker Zufiaurre / Tomás Aranda.

DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif.

DT: Walter Zunino.

Boca buscará aprovechar el respaldo de su gente para recuperar terreno en el Apertura y reafirmar su fortaleza en casa ante un Platense que llega con confianza y pretende sostener su buen inicio de temporada.