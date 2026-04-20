Central Córdoba ganó un partidazo ante Platense en Santiago del Estero

Central Córdoba de Santiago del Estero consiguió un triunfazo ante Platense como local por 4-3 en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Alfredo Terrera.

Los goles del "Ferroviario" los convirtieron Alejandro Maciel, a los 24 minutos del primer tiempo, y Fernando Martínez, a los 35' del mismo periodo, mientras que Ezequiel Naya y Diego Barrera, hicieron lo propio a los 5' y 31' del complemento, respectivamente.

Por su parte, los tantos del "Calamar" los anotaron Franco Zapiola, para abrir el marcador a los 20 minutos de la etapa inicial, Kevin Retamar, a los 21' de la segunda parte, y Bautista Merlini, a los 42'.

Con este resultado, los dirigidos por Lucas Pusineri sumaron tres puntos importantes, pero continúan lejos de poder alcanzar los playoffs del campeonato local cuando restan dos jornadas (6 puntos) por delante. Si bien están a cuatro unidades de Defensa y Justicia -último clasificado de momento-, entre medio se ubican Platense (11°), Instituto (10°) y San Lorenzo (9°).

El elenco de Vicente López comenzó adelantándose en el partido y se esperanzó con una posible victoria que lo catapultara aún más próximo a la zona de clasificación a los octavos de final, pero no supo aguantar la ventaja y dependerá de varios resultados para conocer si podrá disputar las instancias finales del certamen.

Zapiola ejecutó un tiro libre de manera exquisita para poner el 1-0. No obstante, pocos minutos después, Maciel igualó el certamen para Central Córdoba y Fernando Martínez dio vuelta el resultado.

A partir de allí, el "Ferroviario" mostró carácter y supo aguantar la presión, incluso, amplió la diferencia a dos tantos con un gol de Ezequiel Naya que sirvió para darle tranquilidad, a pesar de que Kevin Retamar, tras empujar la pelota al fondo de la red, descontó para los comandados por Walter Zunino.

La ilusión le duró poco, ya que solo 10 minutos más tarde fue Diego Barrera quien volvió a llevar a dos la ventaja, generando que la conversión de Bautista Merlini sobre el final sirva solo para poner un poco de emoción al tramo final del encuentro.