San Lorenzo y Vélez quedaron a mano en el Bajo Flores

San Lorenzo empató 0-0 con Vélez, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Pedro Bidegain, ambos equipos no se pudieron sacar ventaja en un partido chato y friccionado.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez quedó en la novena posición con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. En la próxima fecha, visitará a Platense el viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no pudo recuperar el liderazgo de la Zona A y quedó como escolta con 26 puntos, a uno de Estudiantes de La Plata. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el lunes a las 18.45 en el estadio José Amalfitani.

En un primer tiempo sumamente parejo, el ´Ciclón´ fue quien generó más peligro en el área rival, haciendo trabajar al arquero colombiano Álvaro Montero que tuvo buenas intervenciones.

En el complemento, el partido siguió su curso de paridad y se friccionó aún más, sin ocasiones claras por ambos lados.

Esta es la síntesis de San Lorenzo vs Vélez por el Torneo Apertura de la Liga Profesional

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona A - Fecha 15

San Lorenzo - Vélez Sarsfield

Estadio: Pedro Bidegain, Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pedro Bidegain, Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer VAR: Facundo Tello

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez._

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Diego Valdes; Matías Pellegrini y Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Luciano Vietto por Alexis Cuello y Francisco Perruzzi por Facundo Gulli (S); 25m. Aaron Quiros por Lisandro Magallán (V); 28m. Nahuel Barrios por Matías Reali (S); 34m. Rodrigo Aliendro por Manuel Lanzini (V) y Dilan Godoy por Florián Monzón (V); 40m. Diego Herazo por Rodrigo Auzmendi (S) y Agustín Ladstatter por Mathias De Ritis (S).