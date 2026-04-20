San Lorenzo y Vélez quedaron a mano en el Bajo Flores

San Lorenzo empató 0-0 con Vélez, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
En el estadio Pedro Bidegain, ambos equipos no se pudieron sacar ventaja en un partido chato y friccionado.
Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez quedó en la novena posición con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. En la próxima fecha, visitará a Platense el viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López.
Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no pudo recuperar el liderazgo de la Zona A y quedó como escolta con 26 puntos, a uno de Estudiantes de La Plata. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el lunes a las 18.45 en el estadio José Amalfitani.
En un primer tiempo sumamente parejo, el ´Ciclón´ fue quien generó más peligro en el área rival, haciendo trabajar al arquero colombiano Álvaro Montero que tuvo buenas intervenciones.
En el complemento, el partido siguió su curso de paridad y se friccionó aún más, sin ocasiones claras por ambos lados.
Esta es la síntesis de San Lorenzo vs Vélez por el Torneo Apertura de la Liga Profesional
- Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona A - Fecha 15
- San Lorenzo - Vélez Sarsfield
- Estadio: Pedro Bidegain, Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Facundo Tello
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez._
Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Diego Valdes; Matías Pellegrini y Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cambios en el segundo tiempo: 20m. Luciano Vietto por Alexis Cuello y Francisco Perruzzi por Facundo Gulli (S); 25m. Aaron Quiros por Lisandro Magallán (V); 28m. Nahuel Barrios por Matías Reali (S); 34m. Rodrigo Aliendro por Manuel Lanzini (V) y Dilan Godoy por Florián Monzón (V); 40m. Diego Herazo por Rodrigo Auzmendi (S) y Agustín Ladstatter por Mathias De Ritis (S).