Independiente Rivadavia empató con Banfield y les sacó 4 puntos a sus escoltas

Banfield empató 0-0 con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Florencio Sola, ambos equipos no se pudieron sacar ventajas en un encuentro trascendental para las aspiraciones del ´Taladro´ en este campeonato.

Con este resultado, el equipo de Pedro Troglio alcanzó los 14 puntos, se mantuvo en la duodécima posición y, matemáticamente, se despidió de la lucha por la clasificación a playoffs ya que debe ganar los dos partidos restantes y esperar una serie de resultados.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Atlético Tucumán, el domingo a las 20 en el estadio Monumental José Fierro.

Por su parte, el equipo de Alfredo Berti alcanzó los 30 puntos y se mantiene como líder absoluto de la Zona B, ahora a 4 puntos de diferencia del escolta River que, el domingo por la tarde en el estadio Monumental, perdió 1-0 ante Boca en el Superclásico del fútbol argentino.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a su clásico rival Gimnasia, el domingo desde las 15 en el estadio Bautista Gargantini. Este partido no se disputa desde el Campeonato Nacional 1982 cuando la ´Lepra´ derrotó 2-0 al ´Lobo´ en condición de local.