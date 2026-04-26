Histórico: Sabastian Sawe batió el récord mundial de maratón

El atletismo mundial fue escenario de un hito sin precedentes durante el Maratón de Londres 2026, donde el keniano Sabastian Sawe logró lo que durante décadas se consideró una barrera casi inquebrantable: completar una maratón en menos de dos horas en una competencia oficial.

Con un tiempo de 1h59m30s, Sawe no solo se quedó con la victoria, sino que además estableció un nuevo récord mundial, convirtiéndose en el primer atleta en romper la barrera de las dos horas bajo condiciones reglamentarias. La marca representa un punto de inflexión en la historia del atletismo de fondo y redefine los límites del rendimiento humano en esta disciplina.

El récord y la superación

La actuación de Sawe tuvo un impacto inmediato en las estadísticas globales. Su tiempo mejoró en 65 segundos el anterior récord mundial, que pertenecía a Kelvin Kiptum, quien había registrado 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, durante el Maratón de Chicago.

Este nuevo registro no solo desplaza una marca reciente, sino que lo hace con una diferencia significativa, consolidando el logro como uno de los más relevantes en la evolución del maratón.

Entre los datos técnicos más destacados de la carrera, se pueden señalar:

Tiempo final de Sabastian Sawe: 1h59m30s

1h59m30s Récord mundial anterior: 2h01m25s (Kelvin Kiptum, 2023)

2h01m25s (Kelvin Kiptum, 2023) Diferencia de mejora: 65 segundos

65 segundos Distancia recorrida: 42,195 kilómetros

Un ritmo sostenido al límite de lo posible

Uno de los aspectos más impresionantes de la actuación de Sawe fue su capacidad para sostener un ritmo constante a lo largo de toda la competencia. El keniano mantuvo un paso cercano a los 2 minutos y 50 segundos por kilómetro, una exigencia física extrema que requiere no solo preparación, sino también una ejecución estratégica perfecta.

La regularidad en el ritmo y la resistencia a lo largo de los 42,195 kilómetros fueron determinantes para alcanzar una marca que hasta ahora no había sido conseguida en una prueba oficial. Este desempeño fue considerado histórico dentro del atletismo mundial, tanto por su precisión como por su impacto en los registros globales.

Un podio con registros extraordinarios

La magnitud de la carrera no se limitó únicamente al ganador. Detrás de Sawe, otros dos atletas también lograron tiempos excepcionales que reforzaron el carácter extraordinario de la competencia.

El etíope Yomif Kejelcha finalizó en la segunda posición con un tiempo de 1h59m41s, mientras que el ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2h00m28s. Estos registros adquieren una relevancia especial al considerar que los tres primeros clasificados corrieron por debajo del anterior récord mundial, lo que convierte a esta edición del maratón en una de las más competitivas y veloces de la historia.

Los tiempos del podio fueron los siguientes:

1° Sabastian Sawe: 1h59m30s

1h59m30s 2° Yomif Kejelcha: 1h59m41s

1h59m41s 3° Jacob Kiplimo: 2h00m28s

El antecedente de Kipchoge

La hazaña de Sawe también reaviva la comparación con el antecedente más cercano en términos de rendimiento. En 2019, el keniano Eliud Kipchoge había logrado correr una maratón por debajo de las dos horas durante el desafío "INEOS 1:59".

Sin embargo, aquella marca no fue reconocida oficialmente debido a que se realizó bajo condiciones especiales y fuera de una competencia reglamentaria, lo que la dejó fuera de los registros oficiales.

En contraste, el logro de Sawe se produjo en una competencia avalada, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por los organismos del atletismo, lo que le otorga un valor histórico indiscutible.