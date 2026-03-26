Cerúndolo busca otro golpe histórico en Miami: enfrenta a Zverev por un lugar en semifinales

El tenista argentino Francisco Cerúndolo afrontará este jueves un nuevo partido de alta intensidad en el Masters 1000 de Miami, donde buscará dar otro golpe resonante al enfrentarse al alemán Alexander Zverev por un lugar en las semifinales del torneo.

El encuentro, que se disputará en la pista principal a partir de las 20 (hora argentina), representa una instancia clave en el recorrido del bonaerense dentro de un certamen en el que ha mostrado una notable regularidad a lo largo de sus participaciones.

Cerúndolo llega a este compromiso tras protagonizar una destacada actuación, en la que logró imponerse ante rivales de peso y consolidar su rendimiento en una superficie que le resulta favorable.

Un camino sólido con triunfos de impacto

El recorrido del argentino en el torneo ha estado marcado por victorias de gran relevancia. En su camino hacia esta instancia, logró eliminar al ruso Daniil Medvedev, en lo que significó uno de los resultados más sorpresivos del certamen.

Previamente, también dejó en el camino al francés Ugo Humbert en los octavos de final, consolidando una serie de actuaciones que lo posicionan como uno de los protagonistas destacados del torneo.

Estos resultados reflejan un alto nivel competitivo frente a jugadores de elite, capacidad para sostener el rendimiento en partidos exigentes y confianza creciente en instancias decisivas.

El desempeño del argentino no solo le permitió avanzar en el cuadro, sino también reafirmar su afinidad con este torneo en particular.

Un historial parejo frente a Zverev

El duelo ante Zverev presenta un antecedente directo que anticipa un partido equilibrado. Será el séptimo enfrentamiento entre ambos jugadores, con un historial completamente igualado:

3 victorias para Cerúndolo

3 victorias para Zverev

El último cruce tuvo lugar en la cuarta ronda del Abierto de Australia, donde el alemán se impuso con claridad por 6-2, 6-4 y 6-4. Sin embargo, el argentino también cuenta con antecedentes favorables recientes. Su último triunfo frente a Zverev se produjo en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid en 2025, lo que refuerza la paridad entre ambos.

El presente de Zverev y su recorrido en Miami

Por su parte, Alexander Zverev llega a esta instancia tras superar al francés Quentin Halys con un doble 7-6, en un partido que evidenció su capacidad para resolver momentos de alta tensión.

El alemán, actualmente ubicado como número cuatro del mundo en el ranking ATP, cuenta con experiencia en estas instancias dentro del torneo:

Participó en las semifinales en 2024

Alcanzó la final en 2018

Aún no ha logrado conquistar el título en Miami

Estos antecedentes lo posicionan como un rival de jerarquía, con recorrido en instancias decisivas y aspiraciones concretas en el certamen.

Miami, un torneo que potencia a Cerúndolo

El Masters 1000 de Miami se ha consolidado como el torneo que mejor se adapta al juego de Cerúndolo dentro del circuito.

En sus cinco participaciones, el argentino alcanzó los cuartos de final en cuatro ocasiones, lo que evidencia una consistencia destacada en este escenario.

Este rendimiento sostenido permite identificar algunos factores clave:

Adaptación al contexto del torneo

Regularidad en el avance de rondas

Confianza acumulada en ediciones anteriores

En este marco, el partido ante Zverev se presenta como una oportunidad para dar un nuevo salto competitivo.

Hora y transmisión del partido

El partido entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev se disputará:

Horario: 20 (hora argentina)

20 (hora argentina) Escenario: pista principal del Masters 1000 de Miami

pista principal del Masters 1000 de Miami Televisión: ESPN 2

ESPN 2 Streaming: Disney+

La expectativa es alta para un duelo que combina antecedentes equilibrados, presente competitivo y un contexto de máxima exigencia.