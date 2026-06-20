Cerúndolo hizo historia en Queen's y jugará la final del prestigioso ATP 500 de Londres

Francisco Cerúndolo continúa atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y este sábado dio un nuevo paso histórico al clasificarse a la final del ATP 500 de Queen's, uno de los torneos más tradicionales del circuito sobre césped.

El argentino derrotó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7 (5), 6-3 y 6-4, tras dos horas y 41 minutos de juego, y se aseguró un lugar en la definición del certamen que se disputa en Londres.

Ubicado en el puesto 27 del ranking mundial y séptimo preclasificado del torneo, Cerúndolo logró revertir un encuentro complejo y se convirtió en apenas el segundo argentino en alcanzar la final de Queen's, después de David Nalbandian, quien lo consiguió en 2012.

Una remontada de carácter

El partido comenzó con una gran paridad entre ambos jugadores. Durante el primer set hubo dos quiebres por lado y la definición llegó al tie-break.

En ese tramo decisivo, Nakashima mostró mayor precisión y se quedó con el parcial por 7-5, tomando ventaja en el marcador.

Lejos de sentir el impacto, Cerúndolo reaccionó en la segunda manga. Aunque cedió su servicio en el quinto game, recuperó inmediatamente el quiebre y encadenó cuatro juegos consecutivos para imponerse por 6-3 e igualar el encuentro.

El tercer set mantuvo la intensidad y el equilibrio hasta los momentos finales. Sin embargo, el argentino elevó su nivel en el momento más importante del partido, consiguió un quiebre clave en el noveno game y luego cerró el triunfo con autoridad para sellar el 6-4 definitivo.

Va por otro título sobre césped

Con esta victoria, Cerúndolo quedó a un paso de conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera.

En la final enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Ugo Humbert.

El argentino buscará además su segundo título sobre césped, luego de haberse consagrado en el ATP 250 de Eastbourne en 2023.

La clasificación a la final confirma el gran presente del tenista porteño, que sigue consolidándose entre los principales representantes del tenis argentino en el circuito internacional y llega con confianza de cara a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.