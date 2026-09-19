Cerúndolo puso a Argentina en ventaja ante Turquía en la Copa Davis

Francisco Cerúndolo (23°) derrotó este sábado a Yanki Erel (329°) y le dio el primer punto a la Selección Argentina en la serie frente a Turquía por la Copa Davis. El tenista mejor ubicado del equipo nacional se impuso por 6-0 y 6-4 en el estadio Ruca Che de Neuquén, escenario que alberga la serie más austral de la historia argentina en la competencia.

El triunfo dejó al representativo argentino en ventaja frente a Turquía, en una serie que tiene como objetivo sostenerse en la máxima categoría del tenis mundial y volver a competir por el título el próximo año, con la mirada puesta en repetir la consagración alcanzada en 2016.

Cerúndolo tomó rápidamente el control del encuentro y logró superar a Erel para darle tranquilidad al equipo capitaneado por el extenista Javier Frana.

El argentino llegaba al compromiso después de alcanzar la cuarta ronda del US Open, su mejor actuación en el Grand Slam estadounidense. Frente a un rival con poca experiencia en el circuito ATP —apenas seis partidos disputados en el máximo nivel a lo largo de su carrera—, Cerúndolo asumió desde el comienzo la necesidad de marcar el ritmo.

Cerúndolo dominó desde el comienzo

El tenista argentino tomó las riendas del partido desde los primeros games y encontró varias pelotas ganadoras ajustadas contra las líneas. Erel, condicionado por los nervios, no pudo encontrar respuestas ante el dominio de su rival.

Cerúndolo necesitó apenas 30 minutos para quedarse con el primer set. En ese parcial consiguió tres quiebres y cerró el marcador por 6-0, estableciendo rápidamente una diferencia que le permitió encarar el resto del encuentro con mayor tranquilidad.

En el segundo set, el jugador europeo mostró una versión mejorada y logró encontrar algunas respuestas a partir de su saque y del ataque directo con la segunda pelota.

Cerúndolo, en tanto, modificó su estrategia. El argentino buscó extender los intercambios, utilizó golpes de mayor seguridad y procuró mover a su rival con tiros de menor intensidad para encontrar los espacios.

Erel tuvo una única oportunidad de quiebre durante el parcial, pero Cerúndolo consiguió superarla. Luego, el argentino logró quebrar en el séptimo game y encaminó definitivamente el encuentro.

El cierre llegó con una gran volea desde la mitad de la cancha, que le permitió completar el 6-4 y desató el aplauso de todo el estadio Ruca Che.

Con el triunfo de Cerúndolo, Argentina consiguió el primer punto de la serie ante Turquía y quedó en ventaja en el duelo correspondiente a la Copa Davis.