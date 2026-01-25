Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: "Zverev no me dejó jugar"

La derrota frente a Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4 marcó el cierre del camino de Francisco Cerúndolo en el Australian Open, en lo que fue su mejor participación histórica en el primer Grand Slam de la temporada. Lejos de buscar excusas, el argentino asumió la eliminación con una autocrítica medida y puso el foco en la jerarquía, la regularidad y la inteligencia táctica del número 3 del ranking mundial.

"Creo que jugué un partido de seis o siete puntos, normal. No jugué excelente, pero tampoco sentí que jugué mal", analizó Cerúndolo tras el encuentro, en diálogo con ESPN. En ese contexto, subrayó el nivel sostenido de su rival: "Del otro lado hubo un jugador que está en el Top 10 desde hace ocho o diez años".

El bonaerense, de 27 años, detalló con precisión las razones por las que nunca logró sentirse cómodo dentro de la cancha. Según explicó, Zverev ejecutó un plan de juego que le cerró todos los caminos y lo obligó a jugar permanentemente desde posiciones incómodas. "Hoy él jugó muy bien. No me dejó huecos por ningún lado. Me puso incómodo casi todos los puntos, todo el tiempo", resumió.

Uno de los aspectos que más complicó al argentino fue el revés del alemán, especialmente en los intercambios cruzados. "Ese revés corto y cruzado me dejaba en una situación incómoda. Yo quería jugar un poco más por derecha, pero cuando me jugaba esa bola era imposible salir paralelo", explicó.

Cerúndolo profundizó en cómo esa superioridad táctica se tradujo en el desarrollo de los puntos. "Tenía que salir primero por el medio o cruzado y ahí él pegaba el revés increíble, me sacaba rápido y después me ponía siempre a defender o a correr. Él estaba casi siempre bien parado y yo llegaba exigido", describió. Y sintetizó: "No me dejó jugar".

Esa diferencia posicional fue, a su entender, una de las claves del partido. "Si mirabas dónde estaba parado cada uno, él estaba cómodo en el medio y yo corriendo", retrató, en una imagen que reflejó con claridad el dominio del alemán a lo largo del encuentro.

El argentino también reconoció que cometió errores en momentos puntuales, aunque aclaró que no se trató de falencias técnicas sino de la presión constante que imponía su rival. "Fallé en alguna pelota de ataque o algún approach, no lo niego, pero era un poco la presión de saber que si no la jugaba perfecta, venía un contragolpe durísimo", sostuvo.

Con este cruce, el historial entre ambos quedó igualado en seis enfrentamientos, con tres triunfos por lado. Cerúndolo había ganado en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y en el Argentina Open 2025. Sin embargo, Zverev se quedó con los tres duelos más recientes: el Masters 1000 de Canadá, el partido de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en noviembre pasado y el cruce de este domingo en Melbourne Park.

El propio Cerúndolo marcó las diferencias entre enfrentarlo en polvo de ladrillo y hacerlo en superficie dura. "En polvo quizás le puedo jugar por otro lado y los puntos son más lentos", explicó, dando cuenta de cómo el contexto influye en el desarrollo de los partidos.

Más allá de la eliminación, el balance del argentino fue claramente positivo. Alcanzó los octavos de final por primera vez en el Australian Open, aseguró su ingreso al puesto 19 del ranking ATP —el mejor de su carrera— y dejó buenas sensaciones de cara a la continuidad de la temporada.

Antes de caer ante Zverev, Cerúndolo había logrado tres victorias contundentes en sets corridos: derrotó al chino Zhizhen Zhang (368°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3; al bosnio Damir Dzumhur (66°) por 6-3, 6-2 y 6-1; y al ruso Andrey Rublev (15°), ex Top 10, por 6-3, 7-6 (4) y 6-3. Un recorrido sólido que confirmó su crecimiento y lo consolida como una de las principales raquetas argentinas del circuito.