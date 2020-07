Cesar Durán se quedó con la segunda competencia virtual de ajedrez solidario por Isabella Ocampo

El pasado sábado 11 de junio, se realizó el 2do Torneo Online ““Todos por Isabella Ocampo Cativa”, que tuvo la particularidad de ser solidario. Cabe remarcar, que fueron 92 inscriptos, aumentando el número del 1er Torneo, y fueron de diversos puntos del país, sumado a ello, la participación de Santos Pedrozo y Gabriela Feller, ambos jugadores de Brasil. El ganador del mismo fue el campeón Argentino Amateur Sub 2000 el santamariano César Víctor Durán, y se destaca la participación del candidato a Maestro Internacional, Mauricio Suarez de Santiago del Estero.

El Torneo estuvo organizado por la Asociación Catamarca Ajedrez; la Federación Catamarqueña de Ajedrez y las Agrupaciones Dominant Queen, Club Santa María de Ajedrez, Peón Rey de La Puna y Defensa de La Paz. Asimismo, el director del torneo fue el Prof. Carlo Amaya y fue fiscalizado por la Asociación Catamarca Ajedrez.



Los ganadores

Sub 2400

1. César Durán Santa Maria

2. Mariano Menéndez Valle Viejo

3. Javier BESSO La Punta San Luis



Sub 1900

1. Daniel Tolosa, Catamarca

2. Daniel Maldonado Catamarca

3. Manuel Menéndez Valle Viejo



Sub 1600

1. Donato Costa, Catamarca

2. Andrés Núñez, Barranqueras, Chaco

3. Sebastián Guaraz, Catamarca



INFANTO JUVENIL

1. Santiago Coronel, Valle Viejo

2. Daniel Bonabello, La Rioja

3. Ayrton Soria, Termas de Río Hondo



Agradecimientos

La comisión organizadora agradece a los sponsors: Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca; Vega Distribución Comercial S.R.L.; Adhesivos y Selladores Siloc; Centro Card; Expreso Diemar; a la familia del Ajedrez de Catamarca; Federación Catamarqueña de Ajedrez; Asociación Catamarca Ajedrez; Peón Rey de La Puna; Dominant Queen; Club Santa María de Ajedrez; Defensa de La Paz, a FADA (Federación Argentina de Ajedrez) por su inclusión del Torneo en su red social; a todos los jugadores de la región y el país; a Santos Pedrozo y Gabriela Feller del país hermano de Brasil, al diseñador gráfico Mario Vega Ocampo; al jefe de Prensa de la Asociación Catamarca Ajedrez, Lic. Juan Francisco Moreno Bustamante; y a todas las personas que colaboraron en la difusión.