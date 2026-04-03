Marco Trungelliti, semifinalista en Marruecos y con récord histórico en el ranking ATP

El argentino Marco Trungelliti continúa firmando una semana soñada en el ATP 250 de Marrakech: avanzó a semifinales tras vencer al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4.

El santiagueño jugará este sábado desde las 9 (hora argentina) ante Luciano Darderi por un lugar en la final.

Camino sólido hasta semifinales

Antes del exigente cruce de cuartos, Trungelliti había superado todos sus partidos en sets corridos, eliminando a:

Hynek Barton

Rei Sakamoto

Henrique Rocha

Kamil Majchrzak

Por el otro lado del cuadro, el argentino Camilo Ugo Carabelli busca también meterse en semifinales ante Luca Van Assche, lo que abre la posibilidad de un cruce albiceleste en la definición.

Récord histórico en el ranking ATP

La semana marroquí ya quedó marcada en la historia del tenis argentino: Trungelliti, con 36 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en ingresar al Top 100 del ranking ATP en los últimos 50 años.

El logro comenzó a concretarse tras su triunfo ante Majchrzak y se confirmó con su avance a semifinales, consolidando el mejor momento de su carrera profesional.