Claudia Villafañe se metió en la polémica por la foto de Messi con Donald Trump: ¿qué dijo?

La visita de Lionel Messi y el plantel del Inter Miami a la Casa Blanca generó un intenso debate público luego de que circulara una imagen del capitán de la Selección argentina junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que formó parte de una tradición institucional en ese país, rápidamente se volvió viral y abrió un nuevo capítulo de discusiones en redes sociales.

El jueves 5 de marzo, el equipo dirigido por Javier Mascherano fue invitado a la sede de gobierno en Washington como parte de la costumbre estadounidense de recibir a los campeones de la MLS. Durante la visita, el mandatario compartió un momento con los jugadores, posó para fotografías y protagonizó un intercambio distendido con el plantel.

En ese marco, Trump bromeó con los futbolistas presentes y también aprovechó el evento para anunciar nuevas estrategias políticas para Cuba, lo que sumó aún más repercusión al encuentro.

Sin embargo, la escena que captó la atención global fue la fotografía entre Messi y el presidente estadounidense. La imagen se expandió rápidamente en redes sociales y generó una ola de comentarios, especialmente por las comparaciones con Diego Maradona, figura histórica del fútbol argentino que siempre manifestó una postura antiimperialista y de apoyo a Cuba.

La opinión de Claudia Villafañe

En medio de esa discusión pública, Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, fue consultada sobre el tema durante una entrevista con Facundo Pastor en La Red (AM 910). Villafañe reconoció haber visto las imágenes que circulaban en redes y también las comparaciones que surgieron entre ambos ídolos del fútbol argentino. "Vi la imagen de Trump con Messi, también vi que ponían otra de Maradona con Chávez", relató durante la conversación radial.

Para la empresaria, las reacciones forman parte de la dinámica habitual del debate público, especialmente en el ecosistema digital. En ese sentido, remarcó que las opiniones estarán siempre divididas.

"La gente es así. Hay gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar", sostuvo. Frente a la controversia, Villafañe eligió defender la libertad personal del actual capitán de la Selección argentina y subrayó que cada figura pública toma decisiones de acuerdo con sus propias convicciones.

"Creo que él está en un lugar en el que puede decidir sin pensar qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así con la gente que lo quiere o no lo quiere", expresó.

"Se mueve por instinto"

Durante la entrevista, Villafañe profundizó en su visión sobre la forma en que Messi suele manejar su carrera y su vida pública. Según explicó, el futbolista actúa guiado por lo que considera correcto en cada momento.

"Messi se mueve por instinto o por lo que él siente que tiene que hacer", afirmó. A partir de esa reflexión, la exesposa de Maradona extendió el planteo a una mirada más general sobre la forma en que las personas se posicionan frente a las decisiones ajenas.

"Todos tendríamos que movernos así. Pero todos opinan y creen que tienen la razón. Pasa mucho en redes eso", agregó. Sus declaraciones aparecieron justamente en un contexto marcado por la circulación masiva de opiniones y comparaciones entre Messi y Maradona, dos figuras que representan distintas etapas del fútbol argentino y que históricamente han sido objeto de debates apasionados entre los aficionados.

El vínculo con la familia Messi

Más allá de la polémica por la fotografía con Trump, Villafañe también habló sobre su relación actual con el capitán argentino y dejó en claro que existe un vínculo cordial.

"Sí, si lo veo lo saludo", afirmó. Durante la charla también recordó una anécdota vinculada a su nieto Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y Sergio "Kun" Agüero, que refleja la cercanía entre el adolescente y el entorno de Messi.

Villafañe relató que en una ocasión, cuando Messi todavía jugaba en el Barcelona, coincidieron en Miami. En ese momento, Benjamín se encontraba con dos amigos y quiso acercarse a verlo. "Fuimos a la concentración y nos recibió, le presentó a todos los jugadores", recordó. Según explicó, el joven mantiene un vínculo cercano con Messi principalmente por su relación con su padre, el exdelantero de la Selección argentina.

"Benja tiene más relación con Messi por su papá. El Mundial lo vivió como uno más de ellos. Fue inolvidable", destacó.

Elogios para Antonela Roccuzzo

En el tramo final de la entrevista, Villafañe también se refirió a Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, y le dedicó palabras elogiosas. "Es una reina", afirmó sin dudar. Según describió, en los últimos tiempos la rosarina comenzó a mostrarse con mayor presencia pública, algo que Villafañe valoró positivamente.

"Se empezó a mostrar un poco más, como yo... soy esto, hago esto, hago lo otro", señaló. Además, destacó el rol cotidiano que Antonela mantiene dentro de su familia.

Por último, Villafañe explicó que su contacto con Roccuzzo existe pero se limita a intercambios ocasionales. "Con ella hablo por Instagram, pero en cumpleaños o algo de los nenes, no más que eso", detalló.

De esta manera, en medio de una discusión que volvió a poner frente a frente los nombres de Messi y Maradona, Claudia Villafañe eligió una posición clara: defender la libertad del actual capitán argentino para tomar decisiones sin quedar atrapado en comparaciones históricas ni en el juicio permanente de las redes sociales.