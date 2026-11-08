Clausura 2026: quedaron definidos los cruces de octavos de final y el cuadro de playoffs

Este domingo quedaron definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, luego del empate entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, que permitió establecer las posiciones finales de cada zona y completar el cuadro de los playoffs.

La primera instancia eliminatoria se jugará el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque la Liga Profesional todavía debe confirmar los días y horarios de cada encuentro.

Entre los partidos más destacados aparecen el cruce de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia y el enfrentamiento de River Plate con Lanús.

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá tiempo suplementario, dividido en dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

El mismo sistema se utilizará en los cuartos de final y las semifinales. La final también tendrá prórroga y penales en caso de ser necesarios, y se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, de La Plata.

Los cruces de octavos de final

Por el lado izquierdo del cuadro, los enfrentamientos serán:

Instituto (1.º A) vs. Huracán (8.º B).

River Plate (4.º B) vs. Lanús (5.º A).

Argentinos Juniors (2.º B) vs. Independiente (7.º A).

Vélez (3.º A) vs. Belgrano (6.º B).

En la otra mitad del cuadro se disputarán:

Rosario Central (1.º B) vs. Gimnasia de Mendoza (8.º A).

Defensa y Justicia (4.º A) vs. Barracas Central (5.º B).

Boca Juniors (2.º A) vs. Independiente Rivadavia (7.º B).

Gimnasia de La Plata (3.º B) vs. Newell's (6.º A).

La distribución de los cruces deja abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River únicamente en una hipotética final. Además, Rosario Central y Newell's podrían encontrarse en las semifinales si ambos avanzan por sus respectivos caminos.

El calendario de los playoffs del Clausura 2026

El cronograma previsto para la etapa eliminatoria es el siguiente:

Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Qué obtiene el campeón del Torneo Clausura

El equipo que se consagre campeón del Clausura 2026 obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura. Ese partido está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.