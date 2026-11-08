Torneo Clausura 2026: así están los cruces de octavos de final y el camino hacia la final

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional ingresa en su etapa decisiva y, con los resultados de la fase regular, el cuadro de los playoffs empieza a delinear el recorrido de los 16 equipos clasificados. Aunque todavía quedan enfrentamientos pendientes de confirmación oficial, ya se conocen varios de los cruces que abrirán los octavos de final, instancia prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

La primera ronda marcará el inicio de una etapa eliminatoria en la que cada equipo buscará avanzar hacia los cuartos de final y mantenerse en carrera por el título. La distribución de los clasificados según las posiciones de las zonas permite anticipar los enfrentamientos, aunque algunos emparejamientos dependen de resultados que todavía deben definirse.

Entre los duelos confirmados aparecen Instituto-Huracán, Boca-Independiente Rivadavia y Rosario Central-Gimnasia de Mendoza. También está ratificado el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente, así como el de Gimnasia La Plata y Newell's.

En otros casos, el cuadro todavía está sujeto a confirmación. Los partidos que podrían enfrentar a River con Lanús, a Vélez con Belgrano y a Defensa y Justicia con Barracas Central figuran entre los emparejamientos que aún deben terminar de definirse.

Los cruces previstos en la parte izquierda del cuadro

La parte izquierda del cuadro reúne cuatro enfrentamientos, con equipos ubicados en distintas posiciones de las zonas A y B. Instituto, primero de la Zona A, ya tiene asegurado su partido ante Huracán, que finalizó octavo en la Zona B.

El cruce entre River, cuarto de la Zona B, y Lanús, quinto de la Zona A, continúa pendiente de confirmación. La situación también alcanza al enfrentamiento entre Vélez, tercero de la Zona A, y Belgrano, sexto de la Zona B, que podría convertirse en uno de los duelos de los octavos.

En cambio, el partido entre Argentinos Juniors, segundo de la Zona B, e Independiente, séptimo de la Zona A, ya está confirmado.

Los emparejamientos previstos para esta parte del cuadro son:

Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° de la Zona B): confirmado.

River (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A): pendiente de confirmación.

Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Independiente (7° de la Zona A): confirmado.

Vélez (3° de la Zona A) vs. Belgrano (6° de la Zona B): pendiente de confirmación.

La definición de estos cruces permitirá establecer con mayor precisión el recorrido de los equipos hacia las siguientes instancias del torneo.

La parte derecha: Rosario Central, Boca y otros cruces definidos

En el sector derecho del cuadro, Rosario Central, primero de la Zona B, se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, octavo de la Zona A. El partido ya está confirmado y será uno de los duelos que abrirán la etapa de eliminación directa.

También está ratificado el encuentro entre Boca, segundo de la Zona A, e Independiente Rivadavia, séptimo de la Zona B. Gimnasia La Plata, tercero de la Zona B, tendrá como rival a Newell's, sexto de la Zona A, en otro cruce confirmado. El partido entre Defensa y Justicia, cuarto de la Zona A, y Barracas Central, quinto de la Zona B, todavía figura como pendiente de confirmación.

La distribución prevista es la siguiente:

Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° de la Zona A): confirmado.

Defensa y Justicia (4° de la Zona A) vs. Barracas Central (5° de la Zona B): pendiente de confirmación.

Boca (2° de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° de la Zona B): confirmado.

Gimnasia La Plata (3° de la Zona B) vs. Newell's (6° de la Zona A): confirmado.

Con estos enfrentamientos, el cuadro comienza a ofrecer una perspectiva del camino que cada equipo deberá recorrer para llegar a la final. Sin embargo, las confirmaciones pendientes mantienen abierta la configuración definitiva de algunos partidos.

Instituto ya tiene rival y Belgrano espera una definición

Los equipos cordobeses afrontarán los playoffs con escenarios diferentes. Instituto ya tiene confirmado su enfrentamiento ante Huracán, mientras que Belgrano todavía debe esperar la ratificación de su posible cruce con Vélez. La Gloria aseguró el primer puesto de la Zona A luego de empatar 2-2 con Newell's en el Monumental de Alta Córdoba. Con esa ubicación, Instituto tendrá como próximo objetivo superar los octavos de final y avanzar a los cuartos.

Belgrano, por su parte, terminó sexto en la Zona B y aparece emparejado con Vélez, tercero de la Zona A. Si el cruce se confirma, el Pirata podría tener que visitar al Fortín en el inicio de la etapa eliminatoria.

La situación depende del encuentro que Lanús disputará este domingo ante Central Córdoba, desde las 19.30. El resultado de ese partido puede modificar las posiciones y repercutir en los emparejamientos que todavía no están definidos.

De acuerdo con los escenarios planteados, si Lanús gana por un gol, igualará la línea de Defensa y Justicia. En cambio, si consigue una victoria por dos goles o más, pasará a Vélez. La resolución de ese encuentro será determinante para terminar de ordenar algunos de los cruces del cuadro.

Fechas de los octavos y una final en La Plata

Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 están programados para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los 16 equipos clasificados buscarán superar esa primera instancia y obtener uno de los ocho lugares disponibles en los cuartos de final.

A partir de allí, el torneo continuará con el sistema eliminatorio hasta definir a los dos equipos que disputarán el título. La final ya tiene fecha y sede establecidas: se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, de La Plata.

El calendario de la etapa decisiva contempla, por lo tanto, una primera ronda a fines de noviembre y una definición prevista para diciembre. Mientras se aguardan las confirmaciones de los partidos pendientes, los equipos ya conocen buena parte de sus posibles recorridos.

La recta final del Clausura empieza a concentrar la atención en los cruces, las posiciones obtenidas durante la fase regular y las posibilidades de avanzar. Con Instituto, Boca, Rosario Central, Argentinos Juniors y otros equipos ya encaminados hacia sus respectivos duelos, el cuadro de los playoffs se acerca a su conformación definitiva.

La expectativa también estará puesta en la resolución de los escenarios que involucran a Lanús, River, Vélez, Belgrano, Defensa y Justicia y Barracas Central. Una vez definidos esos emparejamientos, quedará establecido el camino completo hacia la final del 12 de diciembre en La Plata.