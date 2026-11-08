La frase de un dirigente sobre la salud de una de las figuras del Bayern Munich: "Padece una enfermedad que no es fácil de curar"

La salud de Jamal Musiala es un tema de preocupación entre los fanáticos del fútbol y, sobre todo, del Bayern Munich. El habilidoso futbolista sufrió episodios de mareos, se le detectó un problema neurológico y está en tratamiento. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente honorario del club pronunció una frase que generó revuelo.

Uli Hoeness, exfutbolista y gloria del equipo alemán, dio una entrevista en la que habló de varios temas, entre ellos de Musiala. Al referirse a la situación del joven atacante, no tuvo filtros.

"Con él nos enfrentamos a un dilema: padece una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede mantenerse bajo cierto control mediante medicación", afirmó, dando detalles hasta el momento desconocidos para los fanáticos.

Además, puso en duda si el futbolista recuperará su nivel en algún momento y puso la mira sobre el salario que percibe: "Ahora bien, ¿recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tuvo en el pasado? Por el momento, sigue cobrando. Pero imagínese que el FC Bayern cuestionara su contrato y dijera: 'Su rendimiento actual ya no se corresponde con lo estipulado en el contrato'".

Estas palabras no pasaron desapercibidas, ya que la salud del jugador es un tema muy sensible, que suele manejarse con mucho hermetismo en el club. Según se informó desde el club alemán, Musiala padece un trastorno neurológico con crisis de ausencia.

Musiala, junto con Kane, es el jugador con el salario más alto en el Bayern Munich (gana 25 millones de euros al año) y extendió su contrato hasta 2030 en el 2025.

Luego de varios estudios médicos y de arrancar un tratamiento, el futbolista de 23 años se reincorporó a los entrenamientos con el equipo y se espera que vuelva a estar disponible para ser convocado tras la fecha FIFA de noviembre.