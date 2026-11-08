Colapinto terminó 13° en el GP de Brasil y Norris se quedó con la victoria

Franco Colapinto finalizó en la 13° posición del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en Interlagos, y no consiguió sumar puntos. El piloto argentino de Alpine tuvo una competencia en la que logró avanzar dentro del pelotón, pero terminó relegado en una intensa disputa por los puestos de la zona media.

El resultado dejó a Colapinto con la mirada puesta en su próximo desafío, que tendrá lugar dentro de dos semanas en Estados Unidos. En Brasil, el argentino quedó justo por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, después de haber protagonizado una batalla con Arvid Lindblad que terminó condicionando su ubicación final.

La carrera, en tanto, tuvo como vencedor al británico Lando Norris, quien condujo su McLaren hacia el triunfo luego de una competencia con múltiples cambios de posiciones, estrategias de boxes y condiciones variables sobre el trazado paulista.

El neerlandés Max Verstappen finalizó en el segundo lugar, mientras que el francés Isaac Hadjar completó el podio en la tercera posición. Ambos pilotos compitieron con Red Bull, en una jornada en la que el equipo tuvo protagonismo tanto en la lucha por los primeros puestos como en las decisiones estratégicas durante el desarrollo de la prueba.

Por otra parte, Mercedes consiguió una consagración que coronó el rendimiento de su temporada: el equipo se quedó con el Campeonato de Constructores, con Kimi Antonelli y George Russell como protagonistas de una campaña destacada.

Antonelli sorprendió en la largada y Norris recuperó el liderazgo

La arrancada del Gran Premio de Brasil tuvo como protagonista al italiano Kimi Antonelli, quien aprovechó el rendimiento de sus neumáticos intermedios para realizar una excelente tracción y arrebatarle el primer lugar a Norris.

En una maniobra similar, Liam Lawson colocó su Racing Bulls en la segunda posición, lo que modificó el orden inicial de los principales competidores. Norris, que había partido con la expectativa de luchar por la victoria, quedó momentáneamente relegado, aunque mantuvo un ritmo competitivo que le permitió volver a posicionarse en la lucha por el liderazgo.

Más atrás, Verstappen y Lewis Hamilton comenzaron sus respectivas remontadas desde el fondo de la parrilla. El neerlandés había partido desde la posición 21, mientras que Hamilton también afrontaba la carrera con la necesidad de avanzar entre los competidores.

En ese contexto, los monoplazas de Alpine perdieron terreno en medio del espray que dejaba la pista, que se encontraba en proceso de secado. Las condiciones del trazado representaron un factor importante durante los primeros giros, tanto para la conducción como para la elección de los neumáticos.

La evolución de la superficie obligó a los equipos a analizar el momento adecuado para realizar las primeras detenciones y cambiar las gomas.

Los cambios de neumáticos modificaron el desarrollo de la competencia

Lewis Hamilton fue uno de los primeros pilotos en ingresar a boxes para montar neumáticos blandos. La estrategia fue replicada posteriormente por Norris y Antonelli, en una secuencia de detenciones que comenzó a modificar el orden de la carrera.

El italiano realizó su parada en el giro 18 y consiguió mantener temporalmente el liderazgo. Sin embargo, dos vueltas después comenzó a experimentar problemas de balance que fueron atribuidos a la suspensión.

La situación se agravó cuando Antonelli sufrió un trompo en la entrada de la 'S' de Senna. El incidente le permitió a Norris recuperar la cima de la competencia, mientras que Hadjar aprovechó el momento para avanzar hasta el segundo lugar.

Verstappen, por su parte, ya había conseguido ubicarse cuarto después de iniciar la carrera desde el puesto 21, consolidando una remontada que lo colocó nuevamente entre los principales protagonistas.

Con Norris al frente, Red Bull tomó una decisión estratégica para intentar acercarse al líder antes de la segunda parada, prevista para la vuelta 45.

La estrategia de Red Bull y el cuestionamiento de Hadjar

Red Bull ordenó un cambio de posiciones entre sus pilotos para que Verstappen intentara dar caza a Norris. La decisión buscaba favorecer las posibilidades del neerlandés de alcanzar al británico antes de la segunda detención en boxes.

Sin embargo, la estrategia no produjo los resultados esperados. Hadjar, que había ascendido al segundo puesto, cuestionó la determinación del equipo por radio y manifestó su intención de recuperar esa posición.

Pese al reclamo del francés, las posiciones se mantuvieron y Verstappen continuó con su intento de acercarse al líder de la competencia. La situación dejó en evidencia las tensiones estratégicas que pueden surgir durante una carrera de Fórmula 1, especialmente cuando los pilotos de un mismo equipo se encuentran en posiciones de privilegio y deben coordinar sus esfuerzos para intentar alcanzar al competidor que marcha adelante.

Mientras Norris administraba su ventaja, la lucha por los puestos restantes del podio continuó entre los pilotos de Red Bull y los representantes de Mercedes.

La lluvia regresó a diez vueltas del final

Cuando restaban diez vueltas para la bandera a cuadros, el retorno de la lluvia obligó a los equipos a realizar nuevas detenciones y montar neumáticos intermedios.

George Russell fue el primero en ingresar a boxes, seguido por Norris, quien administraba una ventaja de 15 segundos. Posteriormente realizaron sus detenciones Verstappen, Hadjar y Antonelli.

El cambio de neumáticos modificó nuevamente el panorama de la carrera. Russell aprovechó la situación para superar a Antonelli y arrebatarle el cuarto puesto.

El italiano, además, quedó bajo investigación por un peligroso cruce en el carril de pits con Franco Colapinto. La maniobra generó atención en el tramo final de la competencia, aunque el resultado conjunto de Mercedes ya había permitido al equipo asegurar el Campeonato de Constructores.

La eventual sanción sobre Antonelli no alteró la consagración de Mercedes, que alcanzó el título gracias al rendimiento acumulado durante la temporada de sus dos pilotos: el italiano y el británico Russell.

Hamilton, por su parte, sufrió un trompo antes de realizar su parada tardía y terminó la carrera en la novena posición.

Colapinto avanzó al top 10, pero terminó relegado

En la zona media del pelotón, Franco Colapinto logró avanzar hasta el top 10 en la vuelta 49, luego de superar al alemán Nico Hülkenberg. Sin embargo, la disputa entre ambos pilotos continuó. Hülkenberg devolvió la maniobra por fuera de la pista, sin retornar la posición, lo que dejó al argentino en una situación de lucha directa por mantener su ubicación.

Posteriormente, Colapinto quedó involucrado en una batalla con Arvid Lindblad que terminó relegándolo al 13° puesto. El piloto de Alpine finalizó justo por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

La carrera del argentino tuvo así un desenlace sin puntos, pese a haber conseguido avanzar en el transcurso de la competencia y alcanzar momentáneamente los diez primeros lugares.

El resultado de Interlagos dejó a Colapinto con la necesidad de enfocarse en la próxima fecha del calendario, que se disputará dentro de dos semanas en Estados Unidos.