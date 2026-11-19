El argentino Franco Colapinto, representante de Alpine, se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el calendario internacional de la Fórmula 1. Este fin de semana participará en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato, con el objetivo de volver a sumar puntos y dejar atrás una racha adversa que se prolonga desde hace seis competencias.

La presentación en Estados Unidos representa una nueva oportunidad para el piloto argentino, que llega a esta instancia atravesando un momento deportivo complicado. La falta de resultados en las últimas fechas constituye uno de los principales desafíos que deberá enfrentar durante el fin de semana, en un escenario que exigirá adaptación y precisión a lo largo de las distintas sesiones de actividad.

Colapinto buscará reencontrarse con los puntos después de una seguidilla de seis Grandes Premios sin conseguir unidades. La racha comenzó en Azerbaiyán y continuó en las competencias de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. De esta manera, Las Vegas aparece como una nueva instancia para intentar interrumpir esa continuidad de resultados negativos.

Un circuito callejero con 17 curvas y más de seis kilómetros

El escenario elegido para esta vigésima primera fecha será el Circuito Callejero de Las Vegas, un trazado que cuenta con características particulares y que pondrá a prueba a los pilotos durante todo el desarrollo de la competencia.

El recorrido tiene una extensión total de 6,201 kilómetros y está compuesto por 17 curvas. Estas características conforman el escenario sobre el cual los equipos deberán desarrollar los entrenamientos, preparar la clasificación y afrontar posteriormente la carrera.

La actividad comenzará el jueves por la noche, de acuerdo con el horario argentino, con la primera práctica libre. A partir de esa sesión, los pilotos tendrán distintas oportunidades para trabajar sobre sus respectivos monoplazas y completar la preparación prevista antes de la instancia clasificatoria.

El cronograma contempla dos entrenamientos el viernes, mientras que la clasificación se desarrollará durante la madrugada del sábado. Finalmente, la competencia principal tendrá lugar el domingo a la una de la madrugada.

El campeonato ya tiene definidos a sus campeones

El Gran Premio de Las Vegas tendrá una particularidad importante dentro del campeonato: el título de pilotos ya está definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli.

El joven corredor consiguió consagrarse campeón después de una destacada temporada al volante de su Mercedes. Con apenas 20 años, Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, luego de una actuación que le permitió asegurar anticipadamente el primer puesto del certamen. Su consagración representa uno de los datos centrales de esta nueva presentación del calendario, ya que la competencia en Las Vegas se disputará con el campeonato de pilotos resuelto.

A esa definición se suma la situación del campeonato de constructores, donde Mercedes también tiene asegurado el título. La escudería consiguió establecer una diferencia cercana a los 150 puntos respecto de su escolta, Ferrari, una ventaja que le permitió garantizar la primera posición entre los equipos.

De esta manera, tanto la clasificación individual como la de constructores llegan a Las Vegas con sus respectivos campeones definidos. En ese contexto, la atención sobre la participación de Colapinto estará centrada especialmente en su posibilidad de recuperar resultados y volver a ubicarse entre los pilotos que consiguen sumar puntos.

Seis fechas sin unidades, el desafío que enfrenta Colapinto

Para Franco Colapinto, la presentación en el circuito estadounidense estará marcada por la necesidad de revertir una racha que se extendió durante seis competencias consecutivas.

El piloto de Alpine no consiguió sumar puntos desde el Gran Premio de Azerbaiyán. Posteriormente, la sequía continuó en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil, una serie de resultados que condiciona su llegada a esta nueva fecha.

El objetivo inmediato será encontrar una oportunidad para volver a sumar unidades en el campeonato, aprovechando el desarrollo de un fin de semana que tendrá varias instancias de preparación antes de la carrera principal.

La actividad en Las Vegas se distribuirá entre entrenamientos, clasificación y competencia, por lo que cada sesión tendrá importancia dentro del desarrollo del Gran Premio. La primera práctica permitirá iniciar el trabajo sobre el trazado, mientras que las dos sesiones restantes ofrecerán nuevas oportunidades de preparación antes de definir las posiciones de largada.

Cronograma completo del GP de Las Vegas

La vigésimo primera fecha de la Fórmula 1 tendrá actividad desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre. Todos los horarios corresponden a Argentina.

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1:00.

Práctica libre 3: 21:30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1:00.

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 1:00.