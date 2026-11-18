El presidente de Racing, Diego Milito, contactó a Walter Samuel para sondear su disponibilidad de cara a dirigir a Racing en 2027, pero el exdefensor descartó la propuesta porque pretende iniciar su carrera como entrenador principal en Europa.

Tras su desvinculación oficial de la Selección Argentina, Samuel comenzó a evaluar ofertas para lanzarse como técnico y, en ese contexto, Milito, quien además de presidente es el encargado del área deportiva junto a Sebastián Saja, llamó a su excompañero en el Inter de Milán (donde ganaron la Champions League 2010) y en la "Albiceleste".

El contacto tuvo carácter exploratorio y sin oferta formal, tal como ocurrió en 2014, cuando Milito regresó al club para ganar el Torneo Transición y Samuel declinó sumarse para retirarse en Europa.

La búsqueda responde a un 2026 adverso para la "Academia", marcado por las salidas de Gustavo Costas y Juan Pablo Vojvoda, el cierre del año con "Chirola" Romero como interino, la eliminación previa a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y la ausencia en las copas internacionales de 2027.

La dirigencia busca definir al nuevo entrenador antes del 14 de diciembre, fecha de inicio de la pretemporada, para poder avanzar con el nuevo proceso antes del comienzo del campeonato a fines de enero.

Con Samuel enfocado en el exterior (donde tendría avanzada su llegada a un club) y fuera de las prioridades en Avellaneda, Guillermo Barros Schelotto encabeza la carpeta, ya que su vínculo con Vélez vence en diciembre y él definirá su futuro tras la resolución institucional en Liniers.

Nicolás Diez, en la recta final de su contrato con Argentinos Juniors, es la segunda alternativa, mientras que Mauricio Pellegrino y Gabriel Heinze aparecen detrás.

Samuel cerró su ciclo en el seleccionado tras golear a Costa Rica en noviembre, cuando recibió una placa y camisetas de manos de Claudio Tapia y Emiliano Martínez.

Después de sus inicios como asistente en Inter (2016-2017) y FC Lugano, integró desde 2018 el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con quien conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial 2022.