El catamarqueño Juan Manuel La Serna volvió a protagonizar una actuación sobresaliente en el circuito internacional de tenis. En el Challenger 75 de Montevideo, Uruguay, consiguió un notable triunfo frente al marplatense Francisco Comesaña, uno de los principales candidatos del torneo, en un partido exigente que terminó resolviendo con autoridad y personalidad.

La Serna, de 22 años y ubicado actualmente en el puesto 217 del ranking ATP, según la clasificación en vivo, continúa dando que hablar en el Challenger Tour 75 de Sudamérica. Después de consagrarse en el torneo de Villa María, resultado que le permitió acceder a la clasificación del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada 2027, el jugador de esta ciudad viajó a Montevideo con el propósito de mantener su ritmo de competencia.

Sin embargo, el sorteo le presentó un desafío de máxima exigencia desde la primera ronda. Del otro lado de la red debía enfrentar a Francisco Comesaña, tenista de 26 años, ubicado en el puesto 130 del ranking ATP, sexto cabeza de serie del certamen y protagonista de una destacada actuación en Wimbledon 2024, donde alcanzó los octavos de final.

El antecedente y la posición de su adversario anticipaban una tarea complicada para el representante catamarqueño. No obstante, La Serna afrontó el compromiso sin amilanarse y terminó construyendo una de las victorias más importantes de su trayectoria profesional, posiblemente la mejor hasta el momento.

Un partido exigente que Manu resolvió con personalidad

El encuentro comenzó cerca de las 23 horas del lunes, en una jornada que se extendió hasta la madrugada y que encontró al tenista catamarqueño ante un rival de importante experiencia y jerarquía dentro del circuito.

Desde el comienzo, Manu mostró un planteo preciso y contundente. Su juego estuvo caracterizado por la búsqueda de ángulos cortos, la capacidad para cerrar los puntos en la red y una importante fortaleza anímica en los momentos de definición. Esos recursos le permitieron sostener la intensidad frente a Comesaña y encontrar respuestas ante las dificultades que presentó el desarrollo del partido.

El resultado final fue 6-4, 3-6 y 6-1, una victoria que refleja el esfuerzo realizado por La Serna para superar a un adversario que llegaba como sexto preclasificado y que contaba con una ubicación superior en el escalafón mundial.

El desarrollo tuvo distintos momentos. Después de quedarse con el primer parcial por 6-4, el catamarqueño no pudo sostener la ventaja en el segundo set, que quedó en manos del marplatense por 6-3. De esa manera, el encuentro debió definirse en una tercera manga, en la que Manu recuperó el control y consiguió imponer sus condiciones.

La resolución del partido llegó con una clara superioridad del jugador catamarqueño. Comesaña solamente comenzó a aflojar en los momentos finales, especialmente después de que La Serna estableciera una ventaja de 4-1 en el set definitivo. A partir de allí, el tenista local terminó de consolidar una actuación que le permitió cerrar el encuentro con un contundente 6-1.

La precisión de sus golpes, la contundencia para resolver los intercambios y la fortaleza mental en los puntos decisivos fueron aspectos determinantes para alcanzar el resultado. Frente a un rival de semejante jerarquía, Manu consiguió sostener su propuesta y transformar una primera ronda complicada en una victoria de enorme importancia deportiva.

El ranking ATP y una posición histórica cada vez más cercana

El triunfo en Montevideo tendrá consecuencias importantes para la ubicación de La Serna en el ranking mundial. De acuerdo con la clasificación en vivo, el catamarqueño se encuentra actualmente en el puesto 217 y, con los puntos obtenidos, se colocará cerca de la posición 200, lo que representaría su mejor ubicación histórica en el ranking ATP.

Este avance constituye otro paso significativo en la evolución de su carrera profesional. La victoria frente a Comesaña no solamente le permite continuar en competencia dentro del Challenger 75 uruguayo, sino que también fortalece sus posibilidades de llegar al próximo Abierto de Australia en mejores condiciones de clasificación.

Cabe recordar que el título conseguido anteriormente en Villa María ya había significado un impulso fundamental para sus aspiraciones internacionales, al otorgarle la posibilidad de ingresar a la qualy del Australian Open, previsto para enero de 2027. Ahora, el resultado obtenido ante el sexto cabeza de serie en Montevideo representa una nueva señal positiva en ese camino. La posibilidad de acercarse al Top 200 mundial y asegurar todavía más su ingreso a la clasificación del primer Grand Slam del año próximo convierte esta actuación en un resultado especialmente relevante para el tenis catamarqueño.

Próxima prueba: el uruguayo Franco Roncadelli

Con la satisfacción de haber superado una primera ronda de máxima exigencia, La Serna ya tiene por delante un nuevo compromiso en el torneo que se disputa en el Carrasco Lawn Tennis.

Su próximo adversario será el local Franco Roncadelli, ubicado en el puesto 222 del ranking ATP. El enfrentamiento representará otra prueba difícil para el catamarqueño, que buscará prolongar su buen momento y conseguir el pase a los cuartos de final del certamen.

El desafío tendrá características diferentes, ya que enfrente estará un jugador uruguayo que buscará aprovechar su condición de local. Para Manu, la oportunidad será continuar demostrando el nivel que exhibió frente a Comesaña y aprovechar el impulso anímico que significa haber conseguido una victoria de esta magnitud.

El objetivo inmediato será superar esa instancia y avanzar entre los ocho mejores del Challenger 75 de Montevideo. Para ello, deberá mantener la concentración y el nivel de juego que le permitieron imponerse en su presentación inicial.

Satisfacción y agradecimientos

Una vez finalizado el encuentro, el catamarqueño se mostró muy contento por el resultado conseguido. La importancia del triunfo frente a un adversario de la categoría de Comesaña quedó reflejada en su satisfacción después de una batalla deportiva que demandó concentración, esfuerzo y fortaleza mental.

Manu también tuvo palabras de agradecimiento para todos aquellos que lo acompañan y respaldan en su carrera. Después de esa celebración, y cuando ya se acercaban las 2 de la mañana, se dirigió a cumplir con la correspondiente sesión recuperatoria de fisioterapia, una instancia necesaria después de la exigencia física del encuentro.

La jornada terminó así con una mezcla de satisfacción por el resultado y preparación para el siguiente compromiso. El tenista catamarqueño consiguió una de las victorias más destacadas de su trayectoria, superó a un rival ubicado entre los 130 mejores del mundo y quedó a las puertas de alcanzar su mejor clasificación histórica.