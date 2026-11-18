El Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (Co.Pro.S.E.D.), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuso una serie de sanciones administrativas como consecuencia de los hechos de violencia registrados el pasado 15 de noviembre durante una jornada hípica realizada en el predio "Doña María", ubicado en la localidad de Siján, departamento Pomán.

Las medidas fueron formalizadas mediante la Disposición N.º 360/2026, instrumento a través del cual se establecieron diferentes restricciones que alcanzan tanto al establecimiento donde se desarrolló el evento como a los studs vinculados con la actividad hípica involucrada en los incidentes.

La decisión del organismo provincial comprende la inhabilitación preventiva del predio durante seis meses, la suspensión por un año de dos establecimientos dedicados a la actividad hípica para participar en competencias organizadas en Catamarca y la incorporación de los involucrados al Registro Provincial de Infractores a la Seguridad en Espectáculos Deportivos.

De esta manera, la intervención del Co.Pro.S.E.D. se tradujo en un conjunto de disposiciones administrativas que buscan establecer consecuencias institucionales frente a los episodios de violencia ocurridos durante la jornada desarrollada en Siján.

Inhabilitación preventiva del predio "Doña María"

Una de las principales medidas establecidas en la Disposición N.º 360/2026 es la inhabilitación preventiva del predio "Doña María" por el término de seis meses. Durante ese período quedará prohibida la realización de diferentes actividades que impliquen la organización de encuentros deportivos, espectáculos o eventos con concurrencia masiva de público.

La restricción alcanza específicamente a:

Eventos hípicos.

Carreras cuadreras.

Festivales.

Espectáculos con concurrencia masiva de público.

La disposición establece así una prohibición que no se limita exclusivamente a las competencias hípicas, sino que comprende también otras actividades y acontecimientos que pudieran desarrollarse en las instalaciones del establecimiento. El alcance de la medida implica que, durante los seis meses de vigencia de la inhabilitación preventiva, el predio no podrá ser utilizado para ninguna de las actividades expresamente contempladas por el organismo provincial.

La decisión se adoptó a raíz de los hechos de violencia registrados el 15 de noviembre, durante la jornada hípica que tuvo lugar en ese establecimiento de la localidad de Siján, departamento Pomán.

Dos studs quedaron inhabilitados por un año

La resolución administrativa también alcanza a dos establecimientos vinculados con la actividad hípica, cuyos titulares o responsables no podrán inscribir, participar ni presentar ejemplares equinos en competencias organizadas dentro del territorio de Catamarca durante el plazo establecido.

En este caso, el Co.Pro.S.E.D. dispuso la inhabilitación por un año de los studs "Los Hermanos", de Siján, y "Don Naco / El Cacique", de Aimogasta, provincia de La Rioja. La sanción determina que ambos establecimientos quedarán impedidos de intervenir en competencias hípicas organizadas en territorio catamarqueño durante doce meses.

La restricción comprende tres acciones concretas relacionadas con la participación en este tipo de encuentros: la inscripción de ejemplares, la participación en las competencias y la presentación de caballos para intervenir en las pruebas.

De esta manera, la disposición alcanza tanto a un stud ubicado en la localidad donde se produjeron los incidentes como a otro establecimiento radicado en Aimogasta, provincia de La Rioja. Las inhabilitaciones tendrán una duración de un año y constituyen una de las medidas administrativas centrales adoptadas por el organismo provincial después de analizar los hechos registrados durante la jornada hípica.

Incorporación al Registro Provincial de Infractores

Otro de los puntos establecidos en la Disposición N.º 360/2026 es la incorporación del organizador del evento y de los dos studs involucrados al Registro Provincial de Infractores a la Seguridad en Espectáculos Deportivos.

Esta decisión permitirá dejar asentado un antecedente institucional relacionado con los hechos de violencia ocurridos en el predio "Doña María". La incorporación al registro tiene, además, una consecuencia que podrá proyectarse sobre eventuales situaciones futuras. Según lo dispuesto, el antecedente registrado podrá ser considerado como agravante ante nuevos hechos de violencia o incumplimientos de las normas de seguridad.

En consecuencia, la medida no se limita a dejar constancia administrativa de lo sucedido, sino que establece un antecedente que podrá ser tenido en cuenta si se producen nuevos episodios o infracciones vinculadas con las condiciones de seguridad exigidas para la realización de espectáculos deportivos.

Los sujetos alcanzados por esta disposición son el organizador de la jornada hípica y los dos studs sancionados: "Los Hermanos", de Siján, y "Don Naco / El Cacique", de Aimogasta, La Rioja.

Las actuaciones serán remitidas a la Justicia

En paralelo con las sanciones administrativas, el Co.Pro.S.E.D. dispuso que las actuaciones vinculadas con los incidentes sean remitidas a dos organismos judiciales para que intervengan dentro de sus respectivas competencias.

Por un lado, la documentación será enviada al Juzgado de Faltas Provincial. Por otro, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Instrucción Penal en turno de la Segunda Circunscripción Judicial.

El objetivo de estas remisiones es que ambos organismos evalúen las posibles responsabilidades contravencionales y penales que pudieran derivarse de los hechos registrados durante la jornada hípica del 15 de noviembre.

Esta instancia judicial se desarrollará de manera paralela a las medidas administrativas ya dispuestas mediante la Disposición N.º 360/2026. Por lo tanto, mientras el organismo provincial estableció las inhabilitaciones y la incorporación al registro de infractores, corresponderá a las autoridades judiciales analizar las eventuales responsabilidades que surjan de las actuaciones.