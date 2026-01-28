Colapinto brilló en Barcelona y fue segundo en otra jornada de test de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 y ratificó su buen momento al finalizar segundo en la tabla de tiempos de la sesión matinal disputada en el Circuito de Barcelona-Catalunya. A bordo del Alpine A526, el joven corredor completó una actuación sólida y consistente en una jornada que presentó mayor movimiento en pista y estuvo marcada por varias interrupciones.

Colapinto registró un tiempo de 1m19s150, tras completar 56 vueltas, y quedó únicamente por detrás del británico George Russell, piloto de Mercedes, quien dominó la sesión con autoridad. De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el argentino volvió a demostrar adaptación al monoplaza y continuidad en su progreso dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La actividad del miércoles contrastó con lo sucedido el martes, cuando la lluvia condicionó de manera significativa el cronograma y dejó prácticamente sin acción a varias escuderías. En ese contexto, Alpine había decidido no salir a pista durante la jornada anterior, por lo que el desempeño de Colapinto cobró aún mayor relevancia al tratarse de su regreso a la actividad tras un día sin rodaje.

El mejor registro del día fue para George Russell, quien al mando del Mercedes W17 marcó 1m17s580, estableciendo hasta el momento el tiempo más rápido de la pretemporada 2026. Además, el británico fue el piloto con mayor cantidad de giros, acumulando 92 vueltas, un dato que refuerza la confiabilidad del monoplaza alemán en esta etapa inicial del calendario.

En los primeros minutos de la sesión matinal salieron a pista los equipos Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas y Audi, dando inicio a una tanda que rápidamente mostró un ritmo elevado. Sin embargo, la actividad se vio interrumpida en dos oportunidades por banderas rojas. La primera ocurrió cerca de las 9:50, cuando el Audi R26 de Nico Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 debido a un posible inconveniente hidráulico. La segunda interrupción se produjo alrededor de las 10:30, tras la detención del Haas VF-26 conducido por Oliver Bearman en la curva 2.

Luego de estas interrupciones, la sesión logró normalizarse y permitió un desarrollo más fluido de la actividad. En ese tramo se destacó la salida a pista de McLaren, con Lando Norris, vigente campeón del mundo, quien realizó sus primeras vueltas oficiales con el nuevo auto y finalizó tercero, sumándose a una mañana de alto nivel competitivo.

Desde la escudería Alpine confirmaron que, tal como estaba previsto en el cronograma de trabajo, Colapinto le cederá el A526 a Pierre Gasly durante la sesión de la tarde, continuando con el plan de reparto de tiempo en pista entre ambos pilotos.

En cuanto a la evolución del argentino, los números reflejan una mejora significativa respecto a la jornada del lunes. En aquella oportunidad, Colapinto había marcado 1:21.348 durante la sesión matutina y luego mejoró a 1:20.189 por la tarde, manteniéndose tercero en la clasificación diaria. En comparación, el tiempo logrado este miércoles supone casi un segundo de mejora, confirmando el progreso del piloto y del conjunto técnico en esta etapa de preparación.

Con cada salida a pista, Colapinto continúa consolidándose como una de las grandes apariciones argentinas en la Fórmula 1, sumando kilómetros, confianza y resultados que ilusionan de cara al inicio oficial de la temporada 2026.