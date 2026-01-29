La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera División: ¿quién está primero?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este miércoles el Informe de Clubes 2025, un documento anual que ofrece una radiografía institucional de las entidades afiliadas y que incluye un dato clave para dimensionar el peso social del fútbol argentino: el ranking de socios de los clubes de la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El informe fue presentado en el sitio oficial de la AFA como el resultado de "una exhaustiva tarea de recopilación de datos que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina". En ese marco, el relevamiento confirma no solo la magnitud de las instituciones más populares, sino también las profundas diferencias que existen entre los clubes en términos de masa societaria.

De acuerdo con los datos oficiales, River Plate se consolida como el club con mayor cantidad de socios del país, al alcanzar los 352.712 afiliados. La cifra no solo lo posiciona cómodamente en el primer lugar del ranking, sino que además le permite sacar una ventaja considerable sobre Boca Juniors, su clásico rival, que aparece en el segundo puesto con 282.644 socios.

El podio se completa con Independiente, que registra 165.262 socios, una cantidad que, si bien lo mantiene entre los clubes más convocantes del país, queda lejos de los dos primeros lugares. De hecho, la cifra de River duplica ampliamente la del "Rojo", lo que evidencia la distancia existente entre los gigantes del fútbol argentino y el resto de las instituciones.

La principal sorpresa del ranking aparece en el cuarto lugar, donde se ubica Rosario Central con 104.951 socios. El club rosarino supera en este apartado a otras instituciones consideradas históricamente como "grandes", como Racing Club, que cuenta con 102.707 afiliados, y San Lorenzo de Almagro, que figura con 89.717 socios. El dato confirma el fuerte arraigo social de Central y su crecimiento sostenido en los últimos años.

El top diez se completa con Newell's Old Boys (84.759), Vélez Sarsfield (79.083), Talleres de Córdoba (70.582) y Huracán (68.755), todos clubes con una base societaria significativa y una fuerte presencia en sus respectivas regiones. Detrás aparecen Belgrano de Córdoba (67.318) y Estudiantes de La Plata (55.871), que también integran el grupo de instituciones con mayor número de afiliados.

Más abajo en el ranking se ubican clubes como Lanús, Gimnasia y Esgrima La Plata, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán, mientras que en la parte inferior de la tabla se concentran las entidades con menor masa societaria dentro de la máxima categoría.

En el otro extremo del listado, el informe señala que Deportivo Riestra es el club con menor cantidad de socios en la Primera División, con apenas 1.007 afiliados, una cifra que contrasta fuertemente con la de los clubes más populares y que pone en evidencia la heterogeneidad institucional del fútbol argentino.

El estudio no incluye a los equipos que ascendieron a la Primera División durante la temporada pasada, como Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ya que el relevamiento se enfoca exclusivamente en las instituciones que integraron la máxima categoría al momento del informe.

El ranking de socios publicado por la AFA vuelve a poner sobre la mesa el rol de los clubes como actores sociales clave, más allá de los resultados deportivos, y ofrece una fotografía actualizada del alcance real de cada institución dentro del entramado del fútbol argentino.

Ranking completo de socios - Primera División

River Plate: 352.712

Boca Juniors: 282.644

Independiente: 165.262

Rosario Central: 104.951

Racing Club: 102.707

San Lorenzo: 89.717

Newell's Old Boys: 84.759

Vélez Sarsfield: 79.083

Talleres (Córdoba): 70.582

Huracán: 68.755

Belgrano (Córdoba): 67.318

Estudiantes: 55.871

Lanús: 36.206

Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389

Instituto (Córdoba): 29.156

Atlético Tucumán: 27.956

Unión (Santa Fe): 22.774

Argentinos Juniors: 20.069

Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926

Banfield: 16.803

Sarmiento (Junín): 9.340

Tigre: 9.181

Platense: 9.132

Defensa y Justicia: 7.400

Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567

Aldosivi (Mar del Plata): 5.604

Barracas Central: 3.107

Deportivo Riestra: 1.007