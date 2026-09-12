El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a Nashville SC por la MLS

Lionel Messi volverá a tener acción este sábado, cuando el Inter Miami reciba en el NU Stadium de Miami al Nashville SC por la jornada número 25 de la MLS. El partido se disputará a partir de las 20.30 horas de Argentina y será transmitido por Apple TV.

El equipo del astro argentino se encuentra en la segunda posición de la Conferencia Este del certamen doméstico con 44 puntos, mientras que el conjunto de Nashville es el puntero absoluto de la zona con 53 unidades.

Este será un duelo trascendental para el equipo de La Florida en sus aspiraciones por terminar primero en la conferencia, puesto que hoy ocupa su rival de turno.

Las Garzas venían de empatar 1-1 en su visita a Chicago Fire, en un encuentro que tuvo como protagonista a Rodrigo De Paul por un cruce con el polaco Robert Lewandowski.

Ese resultado dejó a Inter Miami en el segundo lugar de la tabla, con 44 puntos, a nueve del líder Nashville SC, que llega a este duelo tras caer 2-1 ante Toronto City.

Cómo llegan Inter Miami y Nashville SC al choque en Miami

El empate ante Chicago Fire impidió que Inter Miami recortara distancia con Nashville, que a pesar de su derrota en la última fecha, se mantuvo como único puntero de la zona.

El partido en Miami se presentará como una de las últimas oportunidades para que el equipo de Messi se mantenga en la pelea por el primer puesto y asegurara una mejor posición de cara a los playoffs.

Por su parte, los Coyotes buscarán recuperarse rápidamente del traspié en Toronto y sumar una victoria que los dejara a un paso de sellar su clasificación en lo más alto de la Conferencia Este.

Las formaciones de Inter Miami y Nashville SC

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Telasco Segovia, Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Rodrigo Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Nashville SC: Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Matthew Corcoran, Edvard Tagseth; Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Elias Saad; Sam Surridge. DT: Brian Callaghan.

Dónde ver el partido y todos los datos del encuentro

El partido se disputará desde las 20:30 en el Nu Stadium y será televisado por Apple TV. El duelo tendrá como árbitro principal a Guido Gonzales Jr.